Россия готовит летнее наступление и готовится к новому этапу манипуляций — ЦПД

Российские военные. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Кремль не проявляет желания заканчивать войну. Информационное поле России подтверждает ранее озвученные прогнозы — Кремль готовится продолжать наступательные действия в течение лета и параллельно пытаться затянуть любые мирные инициативы.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

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По его словам, Москва пытается создать видимость готовности к диалогу, чтобы снова использовать линию фронта как инструмент давления — так же, как это происходило после 2015 года. Коваленко отметил, что цель России — это "заговорить" ситуацию и навязать собственные условия.

"Россия планирует и дальше наступать, в течение лета, и будет пытаться тянуть резину, и всех заговорить. Фронт же хочет использовать так же, как с 2015 года, в качестве манипуляций. Важно сейчас — не дать им возможности манипулировать диалогом и сохранить способности к наступательным действиям — цена должна стать крайне большой", — сообщил Андрей Коваленко.

Напомним, Россия продолжает атаковать Украину беспилотниками и ракетами. В Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько целей было уничтожено над Украиной в ночь на 14 мая.

Тем временем российские войска активно пополняются новобранцами, чтобы компенсировать большие потери на фронте и продолжать наступление на нескольких направлениях.

Интересно, что в Донецкой области в районе Часового Яра заметили элитные президентские войска ФСБ, которые не имеют боевого опыта и обычно выполняют охранную и церемониальную функцию в Кремле.