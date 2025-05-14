Росія готує літній наступ і готується до нового етапу маніпуляцій — ЦПД

Кремль використовує фронт для політичних маніпуляцій — ЦПД
Кремль не виявляє бажання закінчувати війну. Інформаційне поле Росії підтверджує раніше озвучені прогнози — Кремль готується продовжувати наступальні дії впродовж літа та паралельно намагатиметься затягнути будь-які мирні ініціативи.
Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Росія готується до нового наступу та хоче тиснути на Україну для переговорів
За його словами, Москва намагається створити видимість готовності до діалогу, щоб знову використати лінію фронту як інструмент тиску — так само як це відбувалося після 2015 року. Коваленко наголосив, що мета Росії — це "заговорити" ситуацію й нав’язати власні умови.
"Росія планує і далі наступати, протягом літа, і намагатиметься тягнути гуму, і всіх заговорити. Фронт же хоче використовувати так само, як з 2015 року, як маніпуляції. Важливо зараз — не дати їм можливості маніпулювати діалогом і зберегти спроможності до наступальних дій — ціна має стати вкрай великою", — повідомив Андрій Коваленко.
Нагадаємо, Росія продовжує атакувати Україну безпілотниками та ракетами. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки цілей було знищено над Україною в ніч проти 14 травня.
Тим часом російські війська активно поповнюються новобранцями, щоб компенсувати великі втрати на фронті та продовжувати наступ на кількох напрямках.
Цікаво, що у Донецькій області в районі Часового Яру помітили елітні президентські війська ФСБ, які не мають бойового досвіду і зазвичай виконують охоронну та церемоніальну функцію в Кремлі.
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