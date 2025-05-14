Росія готує літній наступ і готується до нового етапу маніпуляцій — ЦПД

Російські військові. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Кремль не виявляє бажання закінчувати війну. Інформаційне поле Росії підтверджує раніше озвучені прогнози — Кремль готується продовжувати наступальні дії впродовж літа та паралельно намагатиметься затягнути будь-які мирні ініціативи.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

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За його словами, Москва намагається створити видимість готовності до діалогу, щоб знову використати лінію фронту як інструмент тиску — так само як це відбувалося після 2015 року. Коваленко наголосив, що мета Росії — це "заговорити" ситуацію й нав’язати власні умови.

"Росія планує і далі наступати, протягом літа, і намагатиметься тягнути гуму, і всіх заговорити. Фронт же хоче використовувати так само, як з 2015 року, як маніпуляції. Важливо зараз — не дати їм можливості маніпулювати діалогом і зберегти спроможності до наступальних дій — ціна має стати вкрай великою", — повідомив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, Росія продовжує атакувати Україну безпілотниками та ракетами. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки цілей було знищено над Україною в ніч проти 14 травня.

Тим часом російські війська активно поповнюються новобранцями, щоб компенсувати великі втрати на фронті та продовжувати наступ на кількох напрямках.

Цікаво, що у Донецькій області в районі Часового Яру помітили елітні президентські війська ФСБ, які не мають бойового досвіду і зазвичай виконують охоронну та церемоніальну функцію в Кремлі.