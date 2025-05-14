Росія атакувала Україну безпілотниками 14 травня — які наслідки

Військовослужбовець шукає повітряні цілі в небі. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч на 14 травня, Росія здійснила масовану повітряну атаку на територію України. Російські війська застосували балістичну ракету типу "Іскандер-М"/KN-23 з території тимчасово окупованого Криму, а також 145 ворожих безпілотників, серед яких ударні Shahed та імітатори різних типів.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

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За даними Сил оборони, до відбиття повітряного нападу було залучено підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, сили радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

Станом на 9:00 ранку офіційно підтверджено знищення 80 ударних БпЛА, зокрема Shahed, у різних регіонах — на сході, півночі, заході та в центрі країни. Ще 42 безпілотники-імітатори не досягли своїх цілей через втрату навігації.

Кількість збитих безпілотників. Фото: Повіртряні сили України

Попри успішну роботу ППО, атака мала наслідки. Постраждали окремі райони Сумської, Харківської, Одеської, Донецької та Кіровоградської областей.

Нагадаємо, Харківська обласна прокуратура повідомила про наслідки російської атаки по Харківщині.

Додамо, що вчора Повітряні сили України також відбивали російську атаку, проте, кількість дронів була менша.