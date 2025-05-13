Окупанти атакували Україну дронами — скільки збила ППО

У Повітряних силах відзвітували про збиті цілі РФ
Російські війська в ніч проти вівторка, 13 травня, атакували Україну дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили 10 російських цілей над областями.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.
Атака на Україну 13 травня
Вночі ворог запустив по Україну 10 ударних безпілотників типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із Приморсько-Ахтарська.
У Повітряних силах зазначили, що протиповітряною обороною було успішно збито усі 10 російських дронів.
Нагадаємо, російські окупанти завдали ударів по Дніпропетровській області, зафіксовано численні пошкодження.
А в Запорізькій області дрон вдарив по цивільному авто — поранено чоловіка.
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