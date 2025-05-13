Оккупанты атаковали Украину дронами - сколько сбила ПВО

В Воздушных силах отчитались о сбитых целях РФ
Российские войска в ночь на вторник, 13 мая, атаковали Украину дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 российских целей над областями.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.
Атака на Украину 13 мая
Ночью враг запустил по Украине 10 ударных беспилотников типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов из Приморско-Ахтарска.
В Воздушных силах отметили, что противовоздушной обороной были успешно сбиты все 10 российских дронов.
Напомним, российские оккупанты нанесли удары по Днепропетровской области, зафиксированы многочисленные повреждения.
А в Запорожской области дрон ударил по гражданскому авто — ранен мужчина.
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