Оккупанты атаковали Украину дронами - сколько сбила ПВО

Мобильная группа ПВО. Фото: МВД

Российские войска в ночь на вторник, 13 мая, атаковали Украину дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 российских целей над областями.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 13 мая

Ночью враг запустил по Украине 10 ударных беспилотников типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов из Приморско-Ахтарска.

В Воздушных силах отметили, что противовоздушной обороной были успешно сбиты все 10 российских дронов.

Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, российские оккупанты нанесли удары по Днепропетровской области, зафиксированы многочисленные повреждения.

А в Запорожской области дрон ударил по гражданскому авто — ранен мужчина.