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Головна Армія РФ обстріляла Градами Дніпропетровщину — в ОВА показали наслідки

РФ обстріляла Градами Дніпропетровщину — в ОВА показали наслідки

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Дата публікації: 13 травня 2025 08:24
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину — в ОВА назвали наслідки
Зруйнований будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Для цього ворог використав РСЗВ "Град", артилерію та дрони.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram у вівторок, 13 травня.

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Агресор атакував Нікополь, Марганецьку, Покровську та Мирівську громади з РСЗВ, артилерії та дронів. Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок — рятувальники приборкали вогонь.

Пожежа після обстрілу на Нікопольщині: вогонь охопив приватний будинок
Пожежа в будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА
Рятувальники ліквідовують займання після ударів “Градами” по житловому сектору
Ліквідація пожежі. Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки РФ: пошкоджена оселя, обгорілий дах і зруйноване подвір’я
Рятувальник ліквідовує наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наразі з'ясовуються інші збитки, яких завдали російські війська, триває обстеження території. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

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Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, в Запорізькій області росіяни атакували безпілотником цивільне авто, поранено чоловіка.

Також вчора ворог завдав ударів авіабомбами по Харківській області, є постраждалі.

Дніпропетровська область обстріли Нікополь війна в Україні артилерія
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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