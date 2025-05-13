Окупанти обстріляли Дніпропетровщину — в ОВА назвали наслідки

Зруйнований будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Для цього ворог використав РСЗВ "Град", артилерію та дрони.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram у вівторок, 13 травня.

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Агресор атакував Нікополь, Марганецьку, Покровську та Мирівську громади з РСЗВ, артилерії та дронів. Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок — рятувальники приборкали вогонь.

Пожежа в будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Ліквідація пожежі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Рятувальник ліквідовує наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наразі з'ясовуються інші збитки, яких завдали російські війська, триває обстеження території. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, в Запорізькій області росіяни атакували безпілотником цивільне авто, поранено чоловіка.

Також вчора ворог завдав ударів авіабомбами по Харківській області, є постраждалі.