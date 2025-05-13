Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область - в ОГА назвали последствия

РФ обстреляла Градами Днепропетровщину — ОВА показала последствия
Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Для этого враг использовал РСЗО "Град", артиллерию и дроны.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram во вторник, 13 мая.
Обстрелы Днепропетровщины
Агрессор атаковал Никополь, Марганецкую, Покровскую и Мировскую громады из РСЗО, артиллерии и дронов. В результате обстрела загорелся частный дом — спасатели потушили огонь.
Сейчас выясняются другие убытки, которые нанесли российские войска, продолжается обследование территории. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Напомним, в Запорожской области россияне атаковали беспилотником гражданское авто, ранен мужчина.
Также вчера враг нанес удары авиабомбами по Харьковской области, есть пострадавшие.
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