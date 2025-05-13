Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Армия РФ обстреляла Градами Днепропетровщину — ОВА показала последствия

РФ обстреляла Градами Днепропетровщину — ОВА показала последствия

Ua en ru
Дата публикации 13 мая 2025 08:24
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область - в ОГА назвали последствия
Разрушенный дом. Фото: Днепропетровская ОГА

Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Для этого враг использовал РСЗО "Град", артиллерию и дроны.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram во вторник, 13 мая.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы Днепропетровщины

Агрессор атаковал Никополь, Марганецкую, Покровскую и Мировскую громады из РСЗО, артиллерии и дронов. В результате обстрела загорелся частный дом — спасатели потушили огонь.

Пожежа після обстрілу на Нікопольщині: вогонь охопив приватний будинок
Пожар в доме. Фото: Днепропетровская ОВА
Рятувальники ліквідовують займання після ударів “Градами” по житловому сектору
Ликвидация пожара. Фото: Днепропетровская ОВА
Наслідки атаки РФ: пошкоджена оселя, обгорілий дах і зруйноване подвір’я
Спасатель ликвидирует последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

Сейчас выясняются другие убытки, которые нанесли российские войска, продолжается обследование территории. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

null
Скриншот поста Лысака

Напомним, в Запорожской области россияне атаковали беспилотником гражданское авто, ранен мужчина.

Также вчера враг нанес удары авиабомбами по Харьковской области, есть пострадавшие.

Днепропетровская область обстрелы Никополь война в Украине артиллерия
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /