Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область - в ОГА назвали последствия

Разрушенный дом. Фото: Днепропетровская ОГА

Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Для этого враг использовал РСЗО "Град", артиллерию и дроны.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram во вторник, 13 мая.

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Агрессор атаковал Никополь, Марганецкую, Покровскую и Мировскую громады из РСЗО, артиллерии и дронов. В результате обстрела загорелся частный дом — спасатели потушили огонь.

Пожар в доме. Фото: Днепропетровская ОВА

Ликвидация пожара. Фото: Днепропетровская ОВА

Спасатель ликвидирует последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

Сейчас выясняются другие убытки, которые нанесли российские войска, продолжается обследование территории. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Скриншот поста Лысака

Напомним, в Запорожской области россияне атаковали беспилотником гражданское авто, ранен мужчина.

Также вчера враг нанес удары авиабомбами по Харьковской области, есть пострадавшие.