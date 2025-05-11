РФ вдарила авіабомбами по Запорізькій області — наслідки

Наслідки атаки. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська у неділю, 11 травня, здійснили удар керованими авіаційними бомбами по Запорізькій області. Внаслідок атаки тяжко поранено жінку, пошкоджено будинки.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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"Росіяни бʼють КАБАми по прифронтових громадах Запорізької області. Три удари завдано по селу Павлівка", — йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що внаслідок обстрілів важке поранення дістала 75-річна жінка, а також пошкоджені житлові будинки.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, внаслідок дронової атаки у Київській області постраждав чоловік, пошкоджено приватні будинки.

А в Повітряних силах повідомили, що збили вночі 60 ворожих дронів в небі над Україною.