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Головна Армія РФ вдарила КАБами по Запорізькій області — постраждала людина

РФ вдарила КАБами по Запорізькій області — постраждала людина

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Дата публікації: 11 травня 2025 12:16
РФ вдарила авіабомбами по Запорізькій області — наслідки
Наслідки атаки. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська у неділю, 11 травня, здійснили удар керованими авіаційними бомбами по Запорізькій області. Внаслідок атаки тяжко поранено жінку, пошкоджено будинки.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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"Росіяни бʼють КАБАми по прифронтових громадах Запорізької області. Три удари завдано по селу Павлівка", — йдеться у повідомленні. 

Федоров зазначив, що внаслідок обстрілів важке поранення дістала 75-річна жінка, а також пошкоджені житлові будинки. 

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Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, внаслідок дронової атаки у Київській області постраждав чоловік, пошкоджено приватні будинки.

А в Повітряних силах повідомили, що збили вночі 60 ворожих дронів в небі над Україною.

Запорізька область Іван Федоров атака авіабомба КАБ
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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