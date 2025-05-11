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Главная Армия РФ ударила КАБами по Запорожской области — пострадал человек

РФ ударила КАБами по Запорожской области — пострадал человек

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Дата публикации 11 мая 2025 12:16
РФ ударила авиабомбами по Запорожской области - последствия
Последствия атаки. Фото: Запорожская ОГА

Российские войска в воскресенье, 11 мая, совершили удар управляемыми авиационными бомбами по Запорожской области. В результате атаки тяжело ранена женщина, повреждены дома.

Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров в Telegram.

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"Россияне бьют КАБАми по прифронтовым громадам Запорожской области. Три удара нанесены по селу Павловка", — говорится в сообщении.

Федоров отметил, что в результате обстрелов тяжелое ранение получила 75-летняя женщина, а также повреждены жилые дома.

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Скриншот поста Федорова

Напомним, в результате дроновой атаки в Киевской области пострадал мужчина, повреждены частные дома.

А в Воздушных силах сообщили, что сбили ночью 60 вражеских дронов в небе над Украиной.

Запорожская область Иван Федоров атака авиабомба КАБ
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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