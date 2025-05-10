Росія закриває повітряний простір над Капустиним Яром - чи запустить Орєшнік

Балістичні ракети. Ілюстративне фото: РосЗМІ

У понеділок та вівторок,12 й 13 травня, Росія закриє повітряний простір над ракетним полігоном "Капустин Яр". Ймовірно, це буде зроблено для запуску балістичних ракет.

Про це інформує "Мілітарний" з посиланням на сайт NOTAMs.

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Зазначається, що умови про закриття повітряного простору можуть свідчити про ймовірний запуск балістичних ракет. Перш за все привертає увагу зазначений діапазон висот, який буде закритий: від рівня поверхні до необмеженої висоти.

Як пише видання, заборона стосується всіх повітряних суден, що можуть здійснювати польоти в цьому районі 12 і 13 травня з 6:00 до 16:00 за місцевим часом.

Зауважимо, що аналогічна заборона на польоти вже діяла раніше — 21 листопада 2024 року, напередодні удару балістичною ракетою "Кедр" ("Орєшнік") по Дніпру. Тоді обмеження тривало з 4:00 до 20:00 у період з 21 по 23 листопада.

Повідомлення схожого характеру також було опубліковано 11-13 грудня з 8:00 по 12:00 за місцевим часом. А друге — 16-21 грудня.

Балістична ракета "Орєшнік" — що відомо

Відомо, що російська балістична ракета середньої дальності розроблена на основі РС-26 "Рубєж".

Українська розвідка інформувала, що справжня назва комплексу не "Орєшнік", а "Кедр". На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 махів.

Випробування ракетного комплексу "Кедр" проходили на полігоні "Капустин Яр" у жовтні 2023 та червні 2024 року.

Нагадаємо, що 9 травня Посольство США попередило про можливу масштабну повітряну атаку на Київ.

Водночас лідер США Дональд Трамп закликав Зеленського та Путіна закінчити повномасштабну війну.