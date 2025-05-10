Россия закрывает воздушное пространство над Капустиным Яром — запустит ли Орешник

Баллистические ракеты. Иллюстративное фото: росСМИ

В понедельник и вторник, 12 и 13 мая, Россия закроет воздушное пространство над ракетным полигоном "Капустин Яр". Вероятно, это будет сделано для запуска баллистических ракет.

Об этом информирует "Милитарный" со ссылкой на сайт NOTAMs.

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Отмечается, что условия о закрытии воздушного пространства могут свидетельствовать о вероятном запуске баллистических ракет. Прежде всего привлекает внимание указанный диапазон высот, который будет закрыт: от уровня поверхности до неограниченной высоты.

Как пишет издание, запрет касается всех воздушных судов, которые могут совершать полеты в этом районе 12 и 13 мая с 6:00 до 16:00 по местному времени.

Заметим, что аналогичный запрет на полеты уже действовал ранее — 21 ноября 2024 года, накануне удара баллистической ракетой "Кедр" ("Орешник") по Днепру. Тогда ограничение длилось с 4:00 до 20:00 в период с 21 по 23 ноября.

Сообщение похожего характера также было опубликовано 11-13 декабря с 8:00 по 12:00 по местному времени. А второе — 16-21 декабря.

Баллистическая ракета "Орешник" — что известно

Известно, что российская баллистическая ракета средней дальности разработана на основе РС-26 "Рубеж".

Украинская разведка информировала, что настоящее название комплекса не "Орешник", а "Кедр". На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая — оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории — более 11 махов.

Испытания ракетного комплекса "Кедр" проходили на полигоне "Капустин Яр" в октябре 2023 и июне 2024 года.

Напомним, что 9 мая Посольство США предупредило о возможной масштабной воздушной атаке на Киев.

В то же время лидер США Дональд Трамп призвал Зеленского и Путина закончить полномасштабную войну.