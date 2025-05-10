Россия закрывает воздушное пространство над Капустиным Яром — запустит ли Орешник

РФ закрывает воздушное пространство над Капустиным Яром — детали
В понедельник и вторник, 12 и 13 мая, Россия закроет воздушное пространство над ракетным полигоном "Капустин Яр". Вероятно, это будет сделано для запуска баллистических ракет.
Об этом информирует "Милитарный" со ссылкой на сайт NOTAMs.
Россия на два дня закроет воздушное пространство над Капустиным Яром
Отмечается, что условия о закрытии воздушного пространства могут свидетельствовать о вероятном запуске баллистических ракет. Прежде всего привлекает внимание указанный диапазон высот, который будет закрыт: от уровня поверхности до неограниченной высоты.
Как пишет издание, запрет касается всех воздушных судов, которые могут совершать полеты в этом районе 12 и 13 мая с 6:00 до 16:00 по местному времени.
Заметим, что аналогичный запрет на полеты уже действовал ранее — 21 ноября 2024 года, накануне удара баллистической ракетой "Кедр" ("Орешник") по Днепру. Тогда ограничение длилось с 4:00 до 20:00 в период с 21 по 23 ноября.
Сообщение похожего характера также было опубликовано 11-13 декабря с 8:00 по 12:00 по местному времени. А второе — 16-21 декабря.
Баллистическая ракета "Орешник" — что известно
Известно, что российская баллистическая ракета средней дальности разработана на основе РС-26 "Рубеж".
Украинская разведка информировала, что настоящее название комплекса не "Орешник", а "Кедр". На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая — оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории — более 11 махов.
Испытания ракетного комплекса "Кедр" проходили на полигоне "Капустин Яр" в октябре 2023 и июне 2024 года.
Напомним, что 9 мая Посольство США предупредило о возможной масштабной воздушной атаке на Киев.
В то же время лидер США Дональд Трамп призвал Зеленского и Путина закончить полномасштабную войну.
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