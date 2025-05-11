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Головна Армія Вночі ворог запустив понад сотню дронів — скільки збила ППО

Вночі ворог запустив понад сотню дронів — скільки збила ППО

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Дата публікації: 11 травня 2025 10:37
Скільки дронів РФ збила ППО вночі — зведення Повітряних сил
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Ґвара Медіа

Російські війська в ніч проти неділі, 11 травня, атакували Україну дронами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 60 повітряних цілей.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Атака на Україну 11 травня

Вночі ворог запустив 108 дронів типу Shahed із Брянська, Шаталового, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, Приморська та Гвардійського.

Атаку Росії відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 60 ударних безпілотників на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 41 ворожий дрон-імітатор був локаційно втрачений.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки постраждала Сумська область.

Скільки цілей збила ППО вночі 11 травня
Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, на Київщині внаслідок російської атаки постраждав чоловік, пошкоджено приватні будинки.

Також стало відомо, що Росія закриє повітряний простір над ракетним полігоном "Капустин Яр" 12 та 13 травня, що може свідчити про загрозу пуску ракет. 

російські війська безпілотники ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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