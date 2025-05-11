Сколько дронов РФ сбила ПВО ночью - сводка Воздушных сил

Ночью враг запустил более сотни дронов — сколько сбила ПВО
Российские войска в ночь на воскресенье, 11 мая, атаковали Украину дронами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 60 воздушных целей.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.
Атака на Украину 11 мая
Ночью враг запустил 108 дронов типа Shahed из Брянска, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Приморска и Гвардейского.
Атаку России отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны.
По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 60 ударных беспилотников на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 41 вражеский дрон-имитатор был локационно потерян.
Известно, что в результате вражеской атаки пострадала Сумская область.
Напомним, на Киевщине в результате российской атаки пострадал мужчина, повреждены частные дома.
Также стало известно, что Россия закроет воздушное пространство над ракетным полигоном "Капустин Яр" 12 и 13 мая, что может свидетельствовать об угрозе пуска ракет.
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