Дрон вдарив по авто в Запорізькій області, є поранений, — ОВА

Російський FPV-дрон. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські військові постійно атакують цивільних громадян у Запорізькій області. Для "полювання" вони використовують дрони.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram у вівторок, 13 травня.

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Атаки дронів у Запорізькій області

За словами ОВА, російський дрон атакував автівку в прифронтовій громаді Запорізької області.

Пошкоджений автомобіль. Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок інциденту 72-річний чоловік дістав поранення.

Скриншот допису ОВА

Обстріли регіону

За даними голови ОВА Івана Федорова, протягом доби окупанти завдали 454 удари по 14 населених пунктах області:

п'ять авіаударів по Новояковлівці, Гуляйполю та Червоному;

255 дронових атак на Біленьке, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;

вісім обстрілів із РСЗВ в Жовтій Кручі, Лобковому, Кам'янському, Малій Токмачці та Новоандріївці;

186 артобстрілів по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Преображенки, Чарівного та Новодарівки.

Пошкоджений будинок. Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок атак відомо про 22 випадки пошкодження квартир, приватних будинків, господарських будівель та автомобілів. На щастя, мирні мешканці не постраждали.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, вчора Росія завдала ударів КАБами по Харківській області, є постраждалі.

Також днями росіяни атакували Запорізьку область авіаційними бомбами, є постраждалі.