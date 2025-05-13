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Головна Армія Росіяни атакували дроном цивільне авто в Запорізькій області

Росіяни атакували дроном цивільне авто в Запорізькій області

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Дата публікації: 13 травня 2025 08:03
Дрон вдарив по авто в Запорізькій області, є поранений, — ОВА
Російський FPV-дрон. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські військові постійно атакують цивільних громадян у Запорізькій області. Для "полювання" вони використовують дрони.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram у вівторок, 13 травня.

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Атаки дронів у Запорізькій області

За словами ОВА, російський дрон атакував автівку в прифронтовій громаді Запорізької області.

FPV-дрон росіян атакував авто на Запоріжжі
Пошкоджений автомобіль. Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок інциденту 72-річний чоловік дістав поранення.

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Скриншот допису ОВА

Обстріли регіону

За даними голови ОВА Івана Федорова, протягом доби окупанти завдали 454 удари по 14 населених пунктах області:

  • п'ять авіаударів по Новояковлівці,  Гуляйполю та Червоному;
  • 255 дронових атак на Біленьке, Лобкове,  Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;
  • вісім обстрілів із РСЗВ в Жовтій Кручі, Лобковому, Кам'янському, Малій Токмачці та Новоандріївці;
  • 186 артобстрілів по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Преображенки, Чарівного та Новодарівки. 
Внаслідок атак на Запоріжжя пошкоджено 22 цивільних об'єкта
Пошкоджений будинок. Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок атак відомо про 22 випадки пошкодження квартир, приватних будинків, господарських будівель та автомобілів. На щастя, мирні мешканці не постраждали.

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Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, вчора Росія завдала ударів КАБами по Харківській області, є постраждалі.

Також днями росіяни атакували Запорізьку область авіаційними бомбами, є постраждалі.

Запорізька область обстріли війна в Україні атака FPV-дрони
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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