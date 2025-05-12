Російський дрон атакував вантажний поїзд на Донеччині

Запуск російського безпілотника. Фото: росЗМІ

Російські сили продовжують ігнорувати заклики до припинення вогню та атакують об'єкти цивільної інфраструктури. На Донеччині ворожий безпілотник вдарив по цивільному вантажному поїзду.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Унаслідок удару постраждав машиніст: чоловік отримав уламкове поранення ноги. Його оперативно госпіталізували, наразі стан стабільний, загрози життю немає.

Повідомлення Укрзалізниці. Фото: скриншот

"Попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту — машиністи Укрзалізниці сміливо продовжують працювати, в бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги, а головне — беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість", — йдеться у заяві.

Також у компанії зауважили, що атака не зупинила рух поїздів — залізничне сполучення на цій ділянці досі працює.

Нагадаємо, у Запорізькій ОВА порахували, скільки разів Росія атакувала регіон впродовж минулої доби.

Також вчора, 11 травня, у ПС ЗСУ підрахували кількість запущених повітряних цілей з боку Росії та скільки вдалося знешкодити засобам ППО.