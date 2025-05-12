Российский дрон атаковал грузовой поезд в Донецкой области

Запуск российского беспилотника. Фото: росСМИ

Российские силы продолжают игнорировать призывы к прекращению огня и атакуют объекты гражданской инфраструктуры. В Донецкой области вражеский беспилотник ударил по гражданскому грузовому поезду.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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В результате удара пострадал машинист: мужчина получил осколочное ранение ноги. Его оперативно госпитализировали, сейчас состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Сообщение Укрзализныци. Фото: скриншот

"Несмотря на опасность работы на участках вблизи линии фронта, машинисты Укрзализныци смело продолжают работать, в бронежилетах и шлемах, с медицинскими комплектами для оказания помощи, а главное — беря на себя риск и ответственность, ведь критически важно сохранять движение там, где еще есть такая возможность", — говорится в заявлении.

Также в компании отметили, что атака не остановила движение поездов — железнодорожное сообщение на этом участке до сих пор работает.

Напомним, в Запорожской ОГА посчитали, сколько раз Россия атаковала регион в течение минувших суток.

Также вчера, 11 мая, в ВС ВСУ подсчитали количество запущенных воздушных целей со стороны России и сколько удалось обезвредить средствам ПВО.