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Россияне атаковали дроном гражданское авто в Запорожской области

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Дата публикации 13 мая 2025 08:03
Дрон ударил по авто в Запорожской области, есть раненый, - ОВА
Российский FPV-дрон. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские военные постоянно атакуют гражданских граждан в Запорожской области. Для "охоты" они используют дроны.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram во вторник, 13 мая.

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Атаки дронов в Запорожской области

По словам ОВА, российский дрон атаковал машину в прифронтовой громаде Запорожской области.

FPV-дрон росіян атакував авто на Запоріжжі
Поврежденный автомобиль. Фото: Запорожская ОГА

В результате инцидента 72-летний мужчина получил ранения.

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Скриншот поста ОВА

Обстрелы региона

По данным главы ОГА Ивана Федорова, в течение суток оккупанты нанесли 454 удара по 14 населенным пунктам области:

  • пять авиаударов по Новояковлевке, Гуляйполю и Червоному;
  • 255 дроновых атак на Беленькое, Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку;
  • восемь обстрелов из РСЗО в Желтой Круче, Лобковом, Каменском, Малой Токмачке и Новоандреевке;
  • 186 артобстрелов по территории Лобково, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Преображенки, Волшебного и Новодаровки.
Внаслідок атак на Запоріжжя пошкоджено 22 цивільних об'єкта
Поврежденный дом. Фото: Запорожская ОГА

В результате атак известно о 22 случаях повреждения квартир, частных домов, хозяйственных построек и автомобилей. К счастью, мирные жители не пострадали.

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Скриншот поста Федорова

Напомним, вчера Россия нанесла удары КАБами по Харьковской области, есть пострадавшие.

Также на днях россияне атаковали Запорожскую область авиационными бомбами, есть пострадавшие.

Запорожская область обстрелы война в Украине атака FPV-дроны
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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