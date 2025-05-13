Дрон ударил по авто в Запорожской области, есть раненый, - ОВА

Российский FPV-дрон. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские военные постоянно атакуют гражданских граждан в Запорожской области. Для "охоты" они используют дроны.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram во вторник, 13 мая.

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Атаки дронов в Запорожской области

По словам ОВА, российский дрон атаковал машину в прифронтовой громаде Запорожской области.

Поврежденный автомобиль. Фото: Запорожская ОГА

В результате инцидента 72-летний мужчина получил ранения.

Скриншот поста ОВА

Обстрелы региона

По данным главы ОГА Ивана Федорова, в течение суток оккупанты нанесли 454 удара по 14 населенным пунктам области:

пять авиаударов по Новояковлевке, Гуляйполю и Червоному;

255 дроновых атак на Беленькое, Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку;

восемь обстрелов из РСЗО в Желтой Круче, Лобковом, Каменском, Малой Токмачке и Новоандреевке;

186 артобстрелов по территории Лобково, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Преображенки, Волшебного и Новодаровки.

Поврежденный дом. Фото: Запорожская ОГА

В результате атак известно о 22 случаях повреждения квартир, частных домов, хозяйственных построек и автомобилей. К счастью, мирные жители не пострадали.

Скриншот поста Федорова

Напомним, вчера Россия нанесла удары КАБами по Харьковской области, есть пострадавшие.

Также на днях россияне атаковали Запорожскую область авиационными бомбами, есть пострадавшие.