Россия атаковала Украину беспилотниками 14 мая — какие последствия

Военнослужащий ищет воздушные цели в небе. Фото: Командование ВС ВСУ

В ночь на 14 мая, Россия осуществила массированную воздушную атаку на территорию Украины. Российские войска применили баллистическую ракету типа "Искандер-М"/KN-23 с территории временно оккупированного Крыма, а также 145 вражеских беспилотников, среди которых ударные Shahed и имитаторы различных типов.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.

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По данным Сил обороны, к отражению воздушного нападения были привлечены подразделения авиации, зенитные ракетные войска, силы радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 9:00 утра официально подтверждено уничтожение 80 ударных БпЛА, в частности Shahed, в разных регионах — на востоке, севере, западе и в центре страны. Еще 42 беспилотника-имитатора не достигли своих целей из-за потери навигации.

Количество сбитых беспилотников. Фото: Воздушные силы Украины

Несмотря на успешную работу ПВО, атака имела последствия. Пострадали отдельные районы Сумской, Харьковской, Одесской, Донецкой и Кировоградской областей.

Напомним, Харьковская областная прокуратура сообщила о последствиях российской атаки по Харьковщине.

Добавим, что вчера Воздушные силы Украины также отражали российскую атаку, однако, количество дронов было меньше.