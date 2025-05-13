Кремль задіяв церемоніальний полк ФСБ у боях за Часів Яр

Вартові Кремля. Фото: росЗМІ

У Донецькій області на напрямку Часового Яру було зафіксовано розгортання елітного Президентського полку Федеральної служби безпеки Росії. Зазначається, що цей церемоніальний підрозділ був перекинутий для підсилення російських військ, які намагаються захопити укріплення в районі Часового Яру.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни ISW.

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Про це 12 травня повідомив речник української бригади, яка діє на цьому напрямку. Президентський полк ФСБ, що безпосередньо підпорядковується президенту РФ Володимиру Путіну, зазвичай не виконує бойових завдань. Його основні функції — охорона Кремля, російських чиновників і участь у державних церемоніях, зокрема біля Могили Невідомого солдата. Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що раніше не фіксував участі цього підрозділу в бойових діях на території України.

Згідно з повідомленнями російських медіа у 2014 та 2016 роках, полк за чисельністю відповідає мотострілецькій бригаді й комплектується як строковиками, так і контрактниками. Водночас від початку повномасштабної війни Путін неодноразово обіцяв росіянам, що строковиків не залучатимуть до бойових дій.

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ISW зауважує, що у підрозділу, ймовірно, бракує бойового досвіду й відповідної підготовки, щоб ефективно посилювати наступальні дії поблизу Часового Яру. Тому рішення про його розгортання, швидше за все, є символічним кроком. Так Росія намагається створити враження підготовки до рішучого прориву та чинити психологічний тиск як на Україну, так і на західних партнерів.

Окрім цього, російське командування, вочевидь, прагне компенсувати нестачу ресурсів на напрямку Костянтинівки та Часового Яру, кидаючи в бій усі наявні сили, незалежно від їхнього профілю. Армія РФ більше зосереджена на оперативному поповненні передових підрозділів новобранцями, а не на створенні добре навчених резервів, що обмежує її здатність проводити складні наступальні дії.

На думку аналітиків ISW, попри такі демонстративні кроки, Росія не має реальних можливостей для значного прориву української оборони найближчим часом. Однак вона активно використовує всі можливості для посилення своїх позицій у потенційних переговорах.

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