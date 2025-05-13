Кремль задействовал церемониальный полк ФСБ в боях за Часов Яр

Стражи Кремля. Фото: росСМИ

В Донецкой области на направлении Часового Яра было зафиксировано развертывание элитного Президентского полка Федеральной службы безопасности России. Отмечается, что это церемониальное подразделение было переброшено для усиления российских войск, которые пытаются захватить укрепления в районе Часового Яра.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны ISW.

Реклама

Читайте также:

Путин отправил в Донецкую область элитных бойцов ФСБ без подготовки к реальному бою

Об этом 12 мая сообщил представитель украинской бригады, которая действует на этом направлении. Президентский полк ФСБ, который непосредственно подчиняется президенту РФ Владимиру Путину, обычно не выполняет боевых задач. Его основные функции — охрана Кремля, российских чиновников и участие в государственных церемониях, в том числе у Могилы Неизвестного солдата. Институт изучения войны (ISW) отметил, что ранее не фиксировал участия этого подразделения в боевых действиях на территории Украины.

Согласно сообщениям российских медиа в 2014 и 2016 годах, полк по численности соответствует мотострелковой бригаде и комплектуется как срочниками, так и контрактниками. В то же время с начала полномасштабной войны Путин неоднократно обещал россиянам, что срочников не будут привлекать к боевым действиям.

Какова цель пребывания войск ФСБ на фронте в Донецкой области

ISW отмечает, что у подразделения, вероятно, не хватает боевого опыта и соответствующей подготовки, чтобы эффективно усиливать наступательные действия вблизи Часового Яра. Поэтому решение о его развертывании, скорее всего, является символическим шагом. Так Россия пытается создать впечатление подготовки к решительному прорыву и оказать психологическое давление как на Украину, так и на западных партнеров.

Кроме этого, российское командование, очевидно, стремится компенсировать недостаток ресурсов на направлении Константиновки и Часового Яра, бросая в бой все имеющиеся силы, независимо от их профиля. Армия РФ больше сосредоточена на оперативном пополнении передовых подразделений новобранцами, а не на создании хорошо обученных резервов, что ограничивает ее способность проводить сложные наступательные действия.

По мнению аналитиков ISW, несмотря на такие демонстративные шаги, Россия не имеет реальных возможностей для значительного прорыва украинской обороны в ближайшее время. Однако она активно использует все возможности для усиления своих позиций в потенциальных переговорах.

Напомним, российские СМИ ненароком выдали местонахождение бывшего российского генерала Сергея Суровикина.

Также журналисты The Economist посчитали, сколько ракет и техники может производить Россия для войны против Украины и сколько времени понадобится оккупантам, чтобы восстановить боеспособность армии.