Росія збільшує війська в Україні на тлі переговорів, — ISW

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін готовий погодитися на суттєві втрати його військ в обмін на мінімальні тактичні здобутки на фронті. Таким чином він хоче створити уявлення про "міць" його армії та тиснути на Україну під час переговорів.

Про це пише ISW.

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У матеріалі йдеться, що російські війська готують достатню кількість особового складу для компенсації втрат, нарощуючи чисельність в Україні. Однак кількість їхніх втрат на квадратний кілометр зросла.

Так, 13 травня Путін заявив, що кожного місяця до армії РФ нібито добровільно приєднуються 50-60 тисяч осіб. В ISW вважають, що він завищує дані для демонстрації "потужної військової сили" на тлі переговорів з Україною. Таким чином він готовий погодитися на суттєві втрати в обмін на мінімальні здобутки.

Раніше російські офіційні особи повідомляли, що Росія планує вийти на 50-60 тисяч осіб добровольців щомісяця у 2025 році.

За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, плани РФ на 2025 рік "здебільшого" дозволять компенсувати бойові втрати за умови збереження нинішніх темпів наступу. А Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що чисельність російського угруповання з 1 січня 2025 року з приблизно 603 тисяч до 623 тисяч зараз.

В ISW додали, що це свідчить про те, що Росія може не лише компенсувати втрати, а й поступово нарощувати чисельність військ в Україні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 15 травня прибуде в Туреччину для прямих переговорів з Путіним.

А Президент Франції Емманюель Макрон пригрозив Росії, що у разі відмови від безумовного припинення вогню країни Європи запровадять додаткові санкції.