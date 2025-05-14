Лідер Франції заявив, що проти РФ запровадять нові санкції, якщо вона не погодиться припинити вогонь

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в разі відмови Російської Федерації погодитися на безумовне припинення воєнних дій, країни Європи запровадять проти неї додаткові санкції. Причому це може статись вже найближчими днями.

Таку заяву лідер Франції зробив в інтерв'ю телеканалу TF1.

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В інтерв'ю Макрон зазначив, що метою Франції та інших європейських держав є досягнення перемир'я на землі, в повітрі та на морі для подальшого діалогу щодо визначення територій та гарантій безпеки.

Французький лідер також повідомив про готовність Європейського Союзу до скоординованого запровадження нових санкційних заходів проти Росії найближчими днями, якщо остання не погодиться на припинення вогню.

"Наш намір полягає у тому, щоб накласти нові санкції проти Росії найближчими днями, якщо вона не піде на припинення вогню", — заявив французький президент.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський назвав термін, коли запровадять нові санкції проти Росії. За його словами, обмеження можуть оголосити в середині травня або наприкінці місяця.

Нагадаємо, премʼєр Польщі Дональд Туск теж анонсував нові санкції проти Росії, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню.