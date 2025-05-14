Лидер Франции заявил, что против РФ введут новые санкции, если она не согласится прекратить огонь

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в случае отказа Российской Федерации согласиться на безусловное прекращение военных действий, страны Европы введут против нее дополнительные санкции. Причем это может произойти уже в ближайшие дни.

Такое заявление лидер Франции сделал в интервью телеканалу TF1.

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В интервью Макрон отметил, что целью Франции и других европейских государств является достижение перемирия на земле, в воздухе и на море для дальнейшего диалога по определению территорий и гарантий безопасности.

Французский лидер также сообщил о готовности Европейского Союза к скоординированному введению новых санкционных мер против России в ближайшие дни, если последняя не согласится на прекращение огня.

"Наше намерение заключается в том, чтобы наложить новые санкции против России в ближайшие дни, если она не пойдет на прекращение огня", — заявил французский президент.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал срок, когда введут новые санкции против России. По его словам, ограничения могут объявить в середине мая или в конце месяца.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск тоже анонсировал новые санкции против России, если Кремль не согласится на прекращение огня.