Россия увеличивает войска в Украине на фоне переговоров, - ISW

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин готов согласиться на существенные потери его войск в обмен на минимальные тактические достижения на фронте. Таким образом он хочет создать представление о "мощи" его армии и давить на Украину во время переговоров.

Об этом пишет ISW.

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В материале говорится, что российские войска готовят достаточное количество личного состава для компенсации потерь, наращивая численность в Украине. Однако количество их потерь на квадратный километр возросло.

Так, 13 мая Путин заявил, что каждый месяц к армии РФ якобы добровольно присоединяются 50-60 тысяч человек. В ISW считают, что он завышает данные для демонстрации "мощной военной силы" на фоне переговоров с Украиной. Таким образом он готов согласиться на существенные потери в обмен на минимальные достижения.

Ранее российские официальные лица сообщали, что Россия планирует выйти на 50-60 тысяч человек добровольцев ежемесячно в 2025 году.

По словам заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого, планы РФ на 2025 год "в основном" позволят компенсировать боевые потери при условии сохранения нынешних темпов наступления. А Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что численность российской группировки с 1 января 2025 года с примерно 603 тысяч до 623 тысяч сейчас.

В ISW добавили, что это свидетельствует о том, что Россия может не только компенсировать потери, но и постепенно наращивать численность войск в Украине.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая прибудет в Турцию для прямых переговоров с Путиным.

А Президент Франции Эмманюэль Макрон пригрозил России, что в случае отказа от безусловного прекращения огня страны Европы введут дополнительные санкции.