За словами Андрія Єрмака, якщо Путін не приїде до Туреччини, то це показник не готовності РФ до миру

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

Україна готова брати участь в будь-якому форматі переговорів, якщо це допоможе зупинити російську агресію. Але обдурити себе Україна не дозволить, тому що прекрасно знає наміри РФ.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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За словами Андрія Єрмака, присутність чи відсутність на переговорах диктатора РФ Путіна буде вирішальним фактором. У разі відмови російського диктатора від участі, світова спільнота має відповісти жорсткими санкціями та посиленим тиском.

За словами Єрмака, українська сторона усвідомлює справжні наміри Росії й не надасть їй жодного шансу на маніпуляцію. Єрмак зазначив, що Україна очікує не лише заяв, а й конкретних дій: введення жорстких санкцій проти російської нафти, газу та фінансової системи.

Керівник Офісу президента також підкреслив важливість участі Дональда Трампа у переговорах. Його присутність, на думку Єрмака, може стати ключовим фактором для появи Путіна на перемовинах.

Раніше повідомлялось, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в разі відмови РФ погодитися на безумовне припинення воєнних дій, країни Європи запровадять проти неї додаткові санкції. Причому це може статись вже найближчими днями.

Нагадаємо, премʼєр Польщі Дональд Туск теж анонсував нові санкції проти Росії, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню.