По словам Андрея Ермака, если Путин не приедет в Турцию, то это показатель не готовности РФ к миру

Отсутствие Путина будет знаком для всех, — Ермак о переговорах
Украина готова участвовать в любом формате переговоров, если это поможет остановить российскую агрессию. Но обмануть себя Украина не позволит, потому что прекрасно знает намерения РФ.
Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Что Ермак заявил о Путине
По словам Андрея Ермака, присутствие или отсутствие на переговорах диктатора РФ Путина будет решающим фактором. В случае отказа российского диктатора от участия, мировое сообщество должно ответить жесткими санкциями и усиленным давлением.
По словам Ермака, украинская сторона осознает истинные намерения России и не предоставит ей ни одного шанса на манипуляцию. Ермак отметил, что Украина ожидает не только заявлений, но и конкретных действий: введение жестких санкций против российской нефти, газа и финансовой системы.
Руководитель Офиса президента также подчеркнул важность участия Дональда Трампа в переговорах. Его присутствие, по мнению Ермака, может стать ключевым фактором для появления Путина на переговорах.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в случае отказа РФ согласиться на безусловное прекращение военных действий, страны Европы введут против нее дополнительные санкции. Причем это может произойти уже в ближайшие дни.
Напомним, премьер Польши Дональд Туск тоже анонсировал новые санкции против России, если Кремль не согласится на прекращение огня.
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