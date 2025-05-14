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Отсутствие Путина будет знаком для всех, — Ермак о переговорах

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Дата публикации 14 мая 2025 04:46
По словам Андрея Ермака, если Путин не приедет в Турцию, то это показатель не готовности РФ к миру
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: УНИАН

Украина готова участвовать в любом формате переговоров, если это поможет остановить российскую агрессию. Но обмануть себя Украина не позволит, потому что прекрасно знает намерения РФ.

Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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По словам Андрея Ермака, присутствие или отсутствие на переговорах диктатора РФ Путина будет решающим фактором. В случае отказа российского диктатора от участия, мировое сообщество должно ответить жесткими санкциями и усиленным давлением.

По словам Ермака, украинская сторона осознает истинные намерения России и не предоставит ей ни одного шанса на манипуляцию. Ермак отметил, что Украина ожидает не только заявлений, но и конкретных действий: введение жестких санкций против российской нефти, газа и финансовой системы.

Руководитель Офиса президента также подчеркнул важность участия Дональда Трампа в переговорах. Его присутствие, по мнению Ермака, может стать ключевым фактором для появления Путина на переговорах.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в случае отказа РФ согласиться на безусловное прекращение военных действий, страны Европы введут против нее дополнительные санкции. Причем это может произойти уже в ближайшие дни.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск тоже анонсировал новые санкции против России, если Кремль не согласится на прекращение огня.

Офис президента Турция владимир путин Андрей Ермак мирные переговоры прекращение огня
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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