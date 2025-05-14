По словам Андрея Ермака, если Путин не приедет в Турцию, то это показатель не готовности РФ к миру

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: УНИАН

Украина готова участвовать в любом формате переговоров, если это поможет остановить российскую агрессию. Но обмануть себя Украина не позволит, потому что прекрасно знает намерения РФ.

Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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По словам Андрея Ермака, присутствие или отсутствие на переговорах диктатора РФ Путина будет решающим фактором. В случае отказа российского диктатора от участия, мировое сообщество должно ответить жесткими санкциями и усиленным давлением.

По словам Ермака, украинская сторона осознает истинные намерения России и не предоставит ей ни одного шанса на манипуляцию. Ермак отметил, что Украина ожидает не только заявлений, но и конкретных действий: введение жестких санкций против российской нефти, газа и финансовой системы.

Руководитель Офиса президента также подчеркнул важность участия Дональда Трампа в переговорах. Его присутствие, по мнению Ермака, может стать ключевым фактором для появления Путина на переговорах.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в случае отказа РФ согласиться на безусловное прекращение военных действий, страны Европы введут против нее дополнительные санкции. Причем это может произойти уже в ближайшие дни.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск тоже анонсировал новые санкции против России, если Кремль не согласится на прекращение огня.