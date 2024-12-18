Потери КНДР — Коваленко назвал количество погибших и раненых

Военные КНДР. Фото: Militarnyi

Репутация Ким Чен Ына, которую строили на протяжении многих лет, страдает из-за командиров российской армии. Если раньше он показывал себя как страшного диктатора с ядерной кнопкой и большой армией, то сейчас ситуация другая. КНДР понесла серьезные потери в российско-украинской войне.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Teelgram в среду, 18 декабря.

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Как отметил Коваленко, россияне не ценят жизнь военных КНДР. Более того, оккупантам не нравится даже то, что корейцы воюют с ними.

"Россияне откровенно недовольны наличием корейцев, которые не понимают языка и являются "откровенно тупыми", по мнению российских командиров. Поэтому их подготовка к ведению современной войны низкая и их бросают в пехотные штурмы с посадок, иногда вместе с россиянами", — отметил Коваленко.

Сообщение Андрея Коваленко. Фото: скриншот

Он добавил, что военные КНДР сейчас имеют потери убитыми и ранеными. По словам руководителя ЦПД, по состоянию на сегодняшний день речь идет уже о более 200 человек.

"Несмотря на попытки россиян скрыть неудачи корейцев путем быстрой эвакуации, видео ударов по военным КНДР, их неудачи и их трупы уже в паблике. Также появляются кадры из госпиталей", — сообщил Коваленко.

Напомним, Служба безопасности Украины перехватила разговоры россиян по поводу потерь войск КНДР в Курской области. Они свидетельствуют о большом количестве раненых северокорейских военных.

Северная Корея и Россия в ноябре ратифицировали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Войска КНДР были отправлены на войну против Украины, в то время как Россия платит нефтью, продовольствием и модернизацией оружия.