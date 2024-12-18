Втрати КНДР — Коваленко назвав кількість загиблих і поранених

Військові КНДР. Фото: Militarnyi

Репутація Кім Чен Ина, яку будували протягом багатьох років, зараз страждає від командирів російської армії. Якщо раніше він показував себе, як страшного диктатора з ядерною кнопкою і великою армією, то зараз ситуація інша. КНДР зазнала серйозних втрат в російсько-українській війні.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в Teelgram у середу, 18 грудня.

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Як зазначив Коваленко, росіяни не цінують життя військових КНДР. Щобільше, окупантам не подобається навіть те, що корейці воюють з ними.

"Росіяни відверто незадоволені наявністю корейців, які не розуміють мови і є "відверто тупими", на думку російських командирів. Тому їх підготовка до ведення сучасної війни є низькою і їх кидають в піхотні штурми з посадок, інколи разом з росіянами", — зазначив Коваленко.

Допис Андрій Коваленко. Фото: скриншот

Він додав, що військові КНДР зараз мають втрати вбитими та пораненими. За словами керівника ЦПД, станом на зараз йдеться вже понад 200 людей.

"Попри намагання росіян приховати невдачі корейців шляхом швидкої евакуації, відео ударів по військових КНДР, їх невдачі та їх трупи вже є в пабліку. Також з'являються кадри зі шпиталів", — повідомив Коваленко.

Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила розмови росіян щодо втрат військ КНДР у Курській області. Вони свідчать про велику кількість поранених північнокорейських військових.

Північна Корея та Росія у листопаді ратифікували угоду про всеосяжне стратегічне партнерство. Війська КНДР були відправлені на війну проти України, натомість Росія платить нафтою, продовольством і модернізацією зброї.