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Пентагон заявив про загибель північнокорейських військ у Курську

17 грудня 2024 09:13
Анастасія Постоєнко - Редактор
Пентагон підтвердив втрати військ КНДР у боях у Росії
Військові КНДР. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Представник Пентагону підтвердив факт загибелі та поранення військових з КНДР на Курщині. Він заявив, що Північна Корея справді надала війська для участі в бойових діях на боці Росії.

Про це Пет Райдер заявив на брифінгу, як передає Sky News.

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У західній частині Курської області Росії є ознаки загибелі чи поранення північнокорейських військових, заявив представник Пентагону генерал-майор Пет Райдер. За його словами, Північна Корея надала війська для участі у бойових діях на боці Росії.

"Ми вважаємо, що північнокорейські солдати брали участь у бойових діях у Курську... у нас є свідчення того, що вони зазнали втрат, як убитих, так і поранених", — повідомив Райдер під час брифінгу. Точна кількість загиблих і поранених наразі невідома.

Ця інформація підтверджує дані, оприлюднені раніше аналітичним центром "Інститут вивчення війни". Експерти зазначили, що північнокорейські війська, які воюють разом із росіянами у Курській області, стикаються зі значними втратами, поганим зв’язком та відсутністю координації із російськими підрозділами. Це, ймовірно, підриває ефективність російських військових операцій у регіоні.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що втрати військових КНДР набагато більші за ті, що видно на відео від ЗСУ. Також аналітики ISW назвали причини високих втрат серед північнокорейських військових, а Володимир Зеленський пояснив, як Росія намагається приховати великі втрати серед військових КНДР. 

смерть КНДР війна в Україні ситуація на фронті втрати окупантів

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