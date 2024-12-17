Пентагон подтвердил потери войск КНДР в боях в России

Военные КНДР. Фото: росСМИ

Представитель Пентагона подтвердил факт гибели и ранения военных из КНДР в Курщине. Он заявил, что Северная Корея действительно предоставила войска для участия в боевых действиях на стороне России.

Об этом Пэт Райдер заявил на брифинге, как передает Sky News.

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В западной части Курской области России есть признаки гибели или ранения северокорейских военных, заявил представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер. По его словам, Северная Корея предоставила войска для участия в боевых действиях на стороне России.

"Мы считаем, что северокорейские солдаты принимали участие в боевых действиях в Курске... у нас есть свидетельства того, что они понесли потери, как убитыми, так и ранеными", – сообщил Райдер во время брифинга. Точное количество погибших и раненых пока неизвестно.

Эта информация подтверждает данные, обнародованные ранее аналитическим центром "Институт изучения войны". Эксперты отметили, что северокорейские войска, воюющие вместе с россиянами в Курской области, сталкиваются со значительными потерями, плохой связью и отсутствием координации с российскими подразделениями. Это, вероятно, подрывает эффективность российских военных операций в регионе.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что потери военных КНДР гораздо больше тех, что видны на видео от ВСУ. Также аналитики ISW назвали причины высоких потерь среди северокорейских военных, а Владимир Зеленский объяснил, как Россия пытается скрыть большие потери среди военных КНДР.