Дезертирство в 155-й бригаде ВСУ — экскомандира задержали

Задержание командира 155-й бригады ВСУ. Фото: СБУ

Бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ задержали. Подозревают, что он допустил дезертирство подчиненных.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram в понедельник, 20 января.

Читайте также:

Экс-командира 155-й бригады задержали

Служба безопасности и ГБР задержали бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В этом поспособствовали министр обороны и Главнокомандующий ВСУ.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Как отметили в СБУ, командир бригады не сообщал о значительном количестве фактов самовольного оставления места службы. Личный состав покидал бригаду как при подготовке во Франции, так и во время выполнения боевых задач на фронте.

"Сейчас правоохранители проверяют информацию о наличии в бригаде коррупционных схем во время отбора военнослужащих для прохождения обучения за рубежом. Также проверяются сведения относительно возможных "схем", когда за взятки военные могли уклониться от выполнения обязанностей службы", — сообщают в СБУ.

Сейчас бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады готовится сообщение о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий рассказал о том, какие решения будут приняты для решения проблем, которые возникли в 155-й бригаде.

СМИ заявили, что Владимир Зеленский заслушал информацию относительно ситуации в 155-й механизированной бригаде. Глава государства взял расследование по этому поводу на личный контроль.