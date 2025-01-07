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Скандал із 155 бригадою — у Сухопутних військах відреагували

7 січня 2025 15:37
Карина Приходько - Редактор
Михайло Драпатий відреагував на скандал з 155 бригадою
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий. Фото: Міноборони
Карина Приходько - Редактор

Нещодавно в мережі з'явилася інформація про неналежне формування та укомплектації новоствореної 155 окремої механізованої бригади "Анна Київська". На це відреагував командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий.

Відповідну заяву він зробив в ефірі телемарафону

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Реакція Драпатого на ситуацію в 155 бригаді

Драпатий зазначив, що ряд фактів, які ширилися мережею, мали місце у 155 бригаді. Він наголосив, що негативно ставиться до всіх цих проявів і до того, що можна було поправити на місцях всіма рівнями управління. Командувач пояснив, що мається на увазі всіма командирами, командувачами. 

Також він підкреслив, що успіх особового складу залежить від впливу командування. За словами Драпатого, зараз ведеться робота над покращенням командування.

"Я впевнений, що те, що було озвучено, буде з часом спростовано", — сказав він.

Що передувало

Кілька днів тому у мережі поширились заяви про неналежне формування та забезпечення новоствореної 155 механізованої бригади. Повідомлялось, що нібито вже 1700 військових залишили службу в бригаді та пішли в СЗЧ. Такі випадки, зокрема, фіксували й під час навчань у Франції. 

Вже 2 січня у ДБР повідомили, що розслідують порушення у 155-й механізованій бригаді за двома статтями: дезертирство та перевищення службових обов'язків. 

Після усіх вищезгаданих заяв Президент України Володимир Зеленський взяв на контроль ситуацію у 155-й бригаді

військова техніка військові Бригада війна в Україні фронт

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17:02 В Україну вдалося повернути трьох дітей з окупованих територій

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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