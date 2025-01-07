Михаил Драпатий отреагировал на скандал со 155 бригадой

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий. Фото: Минобороны

Недавно в сети появилась информация о ненадлежащем формировании и укомплектации новосозданной 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская". На это отреагировал командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Реакция Драпатого на ситуацию в 155 бригаде

Драпатый отметил, что ряд фактов, которые распространялись сетью, имели место в 155 бригаде. Он подчеркнул, что негативно относится ко всем этим проявлениям и к тому, что можно было поправить на местах всеми уровнями управления. Командующий пояснил, что имеется в виду всеми командирами, командующими.

Также он подчеркнул, что успех личного состава зависит от влияния командования. По словам Драпатого, сейчас ведется работа над улучшением командования.

"Я уверен, что то, что было озвучено, будет со временем опровергнуто", — сказал он.

Что предшествовало

Несколько дней назад в сети распространились заявления о ненадлежащем формировании и обеспечении вновь созданной 155 механизированной бригады. Сообщалось, что якобы уже 1700 военных оставили службу в бригаде и ушли в СОЧ. Такие случаи, в частности, фиксировали и во время учений во Франции.

Уже 2 января в ГБР сообщили, что расследуют нарушения в 155-й механизированной бригаде по двум статьям: дезертирство и превышение служебных обязанностей.

После всех вышеупомянутых заявлений Президент Украины Владимир Зеленский взял на контроль ситуацию в 155-й бригаде.