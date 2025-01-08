СЗЧ у 155 бригаді — Драпатий відреагував на скандал та назвав подальші дії

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий. Фото: УНІАН

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий відповів, які конкретні рішення будуть прийняті для вирішення проблем, які виникли у 155-й бригаді. Для військовослужбовців відкрили гарячу лінію, а також набір нових офіцерів до новоствореної бригади.

Про це Михайло Драпатий повідомив у Facebook.

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Михайло Драпатий повідомив, що в Україні вже запрацювала гаряча лінія. Лінія довіри працюватиме для безпосереднього спілкування з бійцями, що дозволить оперативно реагувати на їхні потреби та вирішувати проблемні питання в бригаді.

Телефон: 0800-500-410 (після прослуховування – цифра 5). Працює з 09.00 до 18.00 щодня.

Михайло Драпатий прокоментував скандал у 155-й бригаді

Генерал-майор зазначив, що створення нової бригади стало викликом для Командування Сухопутних військ, оскільки цей процес здійснювався у стислий термін, без належного досвіду. За його словами, під час формування були допущені системні помилки, зокрема недосконале управління процесом формування, неефективне комплектування, слабке планування підготовки як в Україні, так і за кордоном, запізнілі рішення вищого командування.

Недоліки стали помітними вже в перший місяць бойової роботи бригади, однак зараз ситуація стабілізується завдяки спільним зусиллям командирів та військових.

Він додав, що спілкувався з командуванням підрозділу та французькою пресою, які побували на позиціях для діалогу з воїнами "Анни Київської".

"Всі події зі створенням 155-ї бригади сталися до мого призначення в КСВ. Однак вважаю своїм обов'язком реагувати на проблеми підпорядкованого підрозділу та вирішувати їх системно — на всіх рівнях, які від мене залежать", – сказав Михайло Драпатий.

Михайло Драпатий додав, що новостворена бригада вже виконує бойові завдання і паралельно намагається усунути проблеми, які виникають.

"Попри всі складнощі, бригада зайняла смугу, виконує бойові завдання, тримає позиції, і паралельно працює над усуненням помилок та покращенням боєздатності. Це відбувається в трьох напрямках: підготовка та бойовий дух, забезпечення, управління та керованість особовим складом", — пояснив командувач КСВ.

Драпатий запросив офіцерів до бригади

Також Командувач Сухопутних військ заявив, що особисто займеться комплектуванням досвідченими офіцерами та командирами всіх ланок 155-ї бригади. Крім того, буде додаткова підготовка бійців.

"Готовий розглянути всіх, звертайтеся за цією електронною адресою: 155bde@mil.ua", — повідомив військовий.

На додаток до цього у бригаді розгорнуто програму психологічної підтримки, яка вже дає позитивні результати. Вона сприяє поверненню військових, які залишили частину, та підвищенню бойового духу.

Випадки СЗЧ в Збройних силах України

Михайло Драпатий зауважив, що через низьку ефективність та мотивацію командирів виникають випадки СЗЧ.

"Кількість СЗЧ в бригаді буде зменшуватися пропорційно рішенням, які впливатимуть на боєздатність та мотивацію особового складу. Це спільна задача органів влади та Сил оборони, і всі відповідальні отримали вказівки. Особисто займаюся пошуком офіцерів, яких рекомендуватиму комбригу. Як тільки це питання буде вирішено — з’явиться керованість особовим складом", — висловився Драпатий.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань почало розслідувати скандал у 155-й бригаді "Анна Київська", де нібито дезертирували близько 1700 військовослужбовців під час формування бригади, а також факт втечі деяких військових із полігону у Франції.

Президент України Володимир Зеленський також взяв на особистий контроль вирішення проблеми у 155-й бригаді.