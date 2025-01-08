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Скандал в 155-й бригаде — Драпатый доложил о разрешении ситуации

8 января 2025 15:10
Анастасия Постоенко - Редактор
СЗЧ в 155 бригаде — Драпатый отреагировал на скандал и назвал дальнейшие действия
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый ответил, какие конкретные решения будут приняты для решения проблем, которые возникли в 155 бригаде. Для военнослужащих открыли горячую линию, а также набор новых офицеров в новосозданную бригаду.

Об этом Михаил Драпатый сообщил в Facebook.

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Сухопутные войска открывают горячую линию

Михаил Драпатый сообщил, что в Украине уже заработала горячая линия. Линия доверия будет работать для непосредственного общения с бойцами, что позволит оперативно реагировать на их потребности и решать проблемные вопросы в бригаде.

Телефон: 0800-500-410 (после прослушивания - цифра 5). Работает с 09.00 до 18.00 ежедневно.

Михаил Драпатый прокомментировал скандал в 155 бригаде

Генерал-майор отметил, что создание новой бригады стало вызовом для Командования Сухопутных войск, поскольку этот процесс осуществлялся в сжатые сроки без должного опыта. По его словам, во время формирования были допущены системные ошибки, в частности, несовершенное управление процессом формирования, неэффективное комплектование, слабое планирование подготовки как в Украине, так и за рубежом, запоздалые решения высшего командования.

Недостатки стали заметными уже в первый месяц боевой работы бригады, однако сейчас ситуация стабилизируется благодаря совместным усилиям командиров и военных.

Он добавил, что общался с командованием подразделения и французской прессой, которые побывали на позициях для диалога с воинами "Анны Киевской".

"Все события с созданием 155 бригады произошли до моего назначения в КСВ. Однако считаю своим долгом реагировать на проблемы подчиненного подразделения и решать их системно — на всех уровнях, которые от меня зависят, — сказал Михаил Драпатый.

Михаил Драпатый добавил, что новосозданная бригада уже выполняет боевые задачи и параллельно пытается устранить проблемы, которые возникают.

"Несмотря на все сложности, бригада заняла полосу, выполняет боевые задачи, держит позиции, и параллельно – работает над устранением ошибок и улучшением боеспособности. Это происходит в трех направлениях: подготовка и боевой дух, обеспечение, управление и управляемость личным составом", — объяснил командующий КСВ.

Драпатый пригласил офицеров в бригаду

Также Командующий Сухопутных войск заявил, что лично займется комплектованием опытными офицерами и командирами всех звеньев 155-й бригады. Кроме того, будет дополнительная подготовка бойцов.

"Готов рассмотреть всех, обращайтесь по этому электронному адресу: 155bde@mil.ua", — сообщил военный.

В дополнение к этому, в бригаде развернута программа психологической поддержки, которая уже приносит положительные результаты. Она способствует возвращению военных, которые оставили часть, и повышению боевого духа.

Случаи СЗЧ в Вооруженных силах Украины

Михаил Драпатый отметил, что из-за низкой эффективности и мотивации командиров возникают случаи СОЧ.

"Количество СОЧ в бригаде будет уменьшаться пропорционально решениям, которые будут влиять на боеспособность и мотивацию личного состава. Это — общая задача органов власти и Сил Обороны и все ответственные получили указания. Лично занимаюсь поиском офицеров, которых буду рекомендовать комбригу. Как только этот вопрос будет решен — появится управляемость личным составом", — высказался Драпатый.

Напомним, Государственное бюро расследований начало расследовать скандал в 155-й бригаде "Анна Киевская", где якобы дезертировали около 1700 военнослужащих во время формирования бригады, а также факт побега некоторых военных с полигона во Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский также взял на личный контроль решение проблемы в 155-й бригаде.

скандал ВСУ военнослужащие Михаил Драпатый 155 бригада

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