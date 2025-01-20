Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Екскомандира 155 бригади затримали та готують підозру — деталі arrow

Екскомандира 155 бригади затримали та готують підозру — деталі

20 січня 2025 15:04
Ольга Антоновська - редактор
Дезертирство у 155-й бригаді ЗСУ — екскомандира затримали
Затримання екскомандира 155-ї бригади ЗСУ. Фото: СБУ
Ольга Антоновська - редактор

Колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ було затримано. Підозрюють, що він допустив дезертирство підлеглих.

Про це повідомила Служба безпеки України в Telegram в понеділок, 20 січня.

Читайте також:

Екскомандира 155-ї бригади затримали

Служба безпеки та ДБР затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. У цьому посприяли міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ.

СБУ та ДБР затримали командира 155 бригади
Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Як зазначили в СБУ, командир бригади не повідомляв про значну кількість фактів самовільного залишення місця служби. Особовий склад покидав бригаду, як при підготовці у Франції, так й під час виконання бойових завдань на фронті.

"Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо наявності в бригаді корупційних схем під час відбору військовослужбовців для проходження навчання за кордоном. Також перевіряються відомості стосовно можливих "схем", коли за хабарі військові могли ухилитися від виконання обов'язків служби", — повідомляють в СБУ.

Наразі колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади готується повідомлення про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий розповів про те, які рішення будуть прийняті для вирішення проблем, які виникли у 155-й бригаді.

ЗМІ заявили, що Володимир Зеленський заслухав інформацію щодо ситуації у 155 механізованій бригаді. Глава держави взяв розслідування щодо цього на особистий контроль.

СБУ ДБР армія війна військовослужбовці командир

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:51 Як виглядає Лук'янівка після обстрілу балістикою — фоторепортаж

15:34 Сотні людей в черзі — американці чекають на інавгурацію Трампа

15:29 На Одещині затримали акцизних контрабандистів з Туреччини

15:04 Екскомандира 155 бригади затримали та готують підозру — деталі

15:00 На Львівщині чоловік завдав ударів співрозмовнику — рішення суду

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:53 Одноразова виплата за загиблих військових — як оформити одеситам

14:41 Експосадовець Мінсоцполітики отримав підозру — в чому причина

14:37 Інавгурація Трампа — коли та де дивитися за київським часом

14:35 Стало відомо, з чим пов'язана захворюваність на метапневмовірус

14:30 На Харківщині боєць відкрив вогонь по побратиму — що вирішив суд

15:51 Як виглядає Лук'янівка після обстрілу балістикою — фоторепортаж

15:34 Сотні людей в черзі — американці чекають на інавгурацію Трампа

15:29 На Одещині затримали акцизних контрабандистів з Туреччини

15:04 Екскомандира 155 бригади затримали та готують підозру — деталі

15:00 На Львівщині чоловік завдав ударів співрозмовнику — рішення суду

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:53 Одноразова виплата за загиблих військових — як оформити одеситам

14:41 Експосадовець Мінсоцполітики отримав підозру — в чому причина

14:37 Інавгурація Трампа — коли та де дивитися за київським часом

14:35 Стало відомо, з чим пов'язана захворюваність на метапневмовірус

14:30 На Харківщині боєць відкрив вогонь по побратиму — що вирішив суд

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Text

12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

Text

11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

18 січня 2025
Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка