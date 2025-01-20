Дезертирство у 155-й бригаді ЗСУ — екскомандира затримали

Затримання екскомандира 155-ї бригади ЗСУ. Фото: СБУ

Колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ було затримано. Підозрюють, що він допустив дезертирство підлеглих.

Про це повідомила Служба безпеки України в Telegram в понеділок, 20 січня.

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Служба безпеки та ДБР затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. У цьому посприяли міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ.

Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Як зазначили в СБУ, командир бригади не повідомляв про значну кількість фактів самовільного залишення місця служби. Особовий склад покидав бригаду, як при підготовці у Франції, так й під час виконання бойових завдань на фронті.

"Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо наявності в бригаді корупційних схем під час відбору військовослужбовців для проходження навчання за кордоном. Також перевіряються відомості стосовно можливих "схем", коли за хабарі військові могли ухилитися від виконання обов'язків служби", — повідомляють в СБУ.

Наразі колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади готується повідомлення про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий розповів про те, які рішення будуть прийняті для вирішення проблем, які виникли у 155-й бригаді.

ЗМІ заявили, що Володимир Зеленський заслухав інформацію щодо ситуації у 155 механізованій бригаді. Глава держави взяв розслідування щодо цього на особистий контроль.