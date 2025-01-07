Що тепер буде з дезертирами ЗСУ, що втекли на навчанні у Франції

Військові ЗСУ на навчанні. Ілюстративне фото: УНІАН

Кілька десятків українських солдатів дезертирували під час навчання у Франції. Більшість солдатів були строковиками без бойового досвіду. Їх супроводжували 300 українських наглядачів.

Про це повідомляє канал France 24 з посиланням на анонімне джерело у французській армії.

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Згідно з інформацією джерела, була певна кількість дезертирств, але вони залишаються дуже незначними, враховуючи кількість людей, які пройшли навчання. Як відомо, французька армія тренувала на своїй території 2300 солдатів із бригади "Анна Київська", яку назвали на честь дочки київського князя Ярослава Мудрого, що вийшла заміж за короля Франції Генріха І в XI столітті.

"Вони були у французьких казармах, мали право виходити", — сказав офіційний представник французької армії.

За його словами якщо хтось дезертирував, то французький прокурор не мав повноважень арештовувати цю особу. І право, надане українській владі на території Франції, є лише дисциплінарним правом.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало розслідування стосовно ситуації, що сталася у 155 механізованій бригаді "Анна Київська". Провадження розпочате за кількома статтями.

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