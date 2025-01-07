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Во Франции подтвердили дезертирство бойцов ВСУ — что с ними будет

7 января 2025 04:14
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Что теперь будет с дезертирами ВСУ, сбежавшими на обучении во Франции
Военные ВСУ на учениях. Иллюстративное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Несколько десятков украинских солдат дезертировали во время обучения в Франции. Большинство солдат были срочниками без боевого опыта. Их сопровождали 300 украинских военных.

Об этом сообщает канал France 24 со ссылкой на анонимный источник во французской армии.

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Что теперь будет с украинскими дезертирами во Франции

Согласно информации источника, было определенное количество дезертирств, но они остаются очень незначительными, учитывая количество людей, которые прошли обучение. Как известно, французская армия тренировала на своей территории 2300 солдат из бригады "Анна Киевская", которую назвали в честь дочери киевского князя Ярослава Мудрого, вышедшей замуж за короля Франции Генриха І в XI веке.

"Они были во французских казармах, имели право выходить", — сказал официальный представитель французской армии.

По его словам если кто-то дезертировал, то французский прокурор не имел полномочий арестовывать это лицо. И право, предоставленное украинским властям на территории Франции, является лишь дисциплинарным правом.

Напомним, Государственное бюро расследований начало расследование в отношении ситуации, произошедшей в 155 механизированной бригаде  Анна Киевская". Производство начато по нескольким статьям.

Командира 211-й понтонно-мостовой бригады Олега Побережнюка снова взяли под стражу. Накануне ему сообщили о новом подозрении.

 

 

Франция ВСУ учеба война в Украине дезертир

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