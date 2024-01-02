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Командир разведки Азова рассказал о жизни и мотивации после плена

2 января 2024 15:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Командир разведки Азова рассказал о жизни и мотивации после плена
Командир разведки полка "Азов" на позывной "Один". Фото: azov.org.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Командир разведки полка "Азов" на позывной "Один" защищал "Азовсталь" в Мариуполе и попал в плен в начале полномасштабного вторжения. Оттуда его удалось освободить во время новогоднего обмена 31 декабря 2022 года.

О жизни после плена он рассказал в интервью, опубликованном на сайте полка "Азов".

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Военный рассказал, что после освобождения из российского плена он пробыл в больнице около двух месяцев — там его полностью проверили здоровье.

"Где-то подправил. Уже в конце первого месяца стало скучно в палате. Хотелось поехать на полигон", — вспоминает он.

После больницы военный решил присоединиться на полигоне к собратьям, с которыми служил в Мариуполе. Непосредственно на полигоне он приступил к своей "реабилитации", там возвращался в форму.

"Плен забрал у меня много сил и здоровья. Когда меня обменяли, я весил 60 кг. Последний раз, когда я столько весил — это в девятом классе школы. В общем я похудел на 20 кг", — рассказал Один.

После месяца тренировок на полигоне он начал выполнять задачи на Запорожском направлении и застал начало контрнаступления. Сейчас выполняет боевые задания на Кременском направлении.

"Я понимаю, что в плену до сих пор находятся наши бойцы. Их будут держать там специально, чтобы вроде бы показать: "Да вас никто не поменяет, вы никому не нужны. О вас никто не думает. Вас бросили". Россияне то же говорили и нам. Они психологически давят на людей, хотят сломать волю", — подметил военный.

Он добавил, что только победа над врагом сможет сдвинуть с места масштабные процессы обмена пленных — сейчас в год происходит по два-три обмена и если это растянуть, так будет продолжаться еще долго.

"Как бы ни было тяжело, я должен ежедневно просыпаться и работать ради победы. Я вспоминаю плен и нахожу в себе силы бороться ради свободы ребят, свободы Родины", — подчеркнул азовец.

Напомним, что Кабинет министров 25 декабря зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об усилении мобилизации. В частности, он регулирует вопросы увольнения с военной службы.

Также мы писали, что командир 3 отдельного Штурмового Батальона Петр Горбатенко, известный как "Ролло", отметил важность качественной подготовки для повышения уверенности мобилизованных украинских военнослужащих на поле боя. Он отметил, что не все призванные в армию примут участие в боевых действиях, ведь существуют и подразделения технической поддержки.

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