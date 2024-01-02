Командир розвідки Азову розповів про життя та мотивацію після полону

Командир розвідки "Азову" з позивним "Одін". Фото: azov.org.ua

Командир розвідки полку "Азов" на позивний "Одін" захищав "Азовсталь" у Маріуполі та потрапив до російського полону на початку повномасштабного вторгнення. Звідти його вдалося звільнити під час новорічного обміну 31 грудня 2022 року.

Про життя після полону він розповів в інтерв'ю, яке опублікували на сайті полку "Азов".

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Мотивація Одіна після повернення з полону

Військовий розповів, що після звільнення з російського полону він пробув у лікарні приблизно два місяці — там його повністю перевірили здоров’я.

"Десь щось підправив. Вже наприкінці першого місяця стало нудно в палаті. Хотілось поїхати на полігон", — згадує він.

Після лікарні військовий вирішив долучитися на полігоні до побратимів, з якими служив у Маріуполі. Безпосередньо на полігону він розпочав свою "реабілітацію", там повертався у форму.

"Полон забрав в мене багато сил і здоров’я. Коли мене обміняли, я важив 60 кг. Останній раз, коли я стільки важив — це у дев’ятому класі школи. Загалом я схуднув на 20 кг", — розповів Одін.

Згодом після місяця тренувань на полігоні, він почав виконувати завдання на Запорізькому напрямку та застав початок контрнаступу. Зараз же виконує бойові завдання на Кремінському напрямку.

"Я розумію, що в полоні досі перебувають наші бійці. Їх будуть тримати там спеціально, щоб ніби показати: "Та вас ніхто не поміняє, ви нікому не потрібні. Про вас ніхто не думає. Вас кинули". Росіяни те ж саме казали й нам. Вони психологічно давлять на людей, хочуть зламати волю", — зауважив військовий.

Він додав, що лише перемога над ворогом зможе зсунути з місця масштабні процеси обміну полонених — зараз в рік відбувається по два-три обміни і якщо це розтягнути, то так буде тривати ще довго.

"Як би не було важко, я мушу щодня прокидатись і працювати задля перемоги. Я згадую полон і знаходжу в собі сили боротись задля свободи хлопців, задля свободи Батьківщини", — наголосив азовець.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про посилення мобілізації. Зокрема, він регулює питання звільнення з військової служби.

Також ми писали, що командир 3 окремого Штурмового Батальйону Петро Горбатенко, відомий як "Ролло", наголосив на важливості якісної підготовки для підвищення впевненості мобілізованих українських військовослужбовців на полі бою. Він зазначив, що не всі покликані до армії братимуть участь у бойових діях, адже існують і підрозділи технічної підтримки.