Юристи пояснили, за яких обставин можна звільнитися з військової служби

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Житомирське обласне ТЦК та СП/Facebook

Кабінет міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроект про посилення мобілізації. Зокрема він регулює питання звільнення з військової служби.

Судово-юридична газета пояснила, на яких підставах зможуть звільнятися військовослужбовці.

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Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, під час воєнного стану можуть бути звільнені з військової служби на таких підставах:

за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

за станом здоров’я;

на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

за наявності інвалідності І чи ІІ групи (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);

у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі;

через сімейні обставини або з інших поважних причин (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);

у зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідувальних органах України, Службі безпеки України – у разі неможливості їх використання на службі;

у зв’язку із звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу та/або проти них не порушено кримінальне провадження, передбачене законами України);

у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу);

у зв’язку з обранням народним депутатом України, депутатом ВР АРК;

у зв’язку з закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) — у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців.

Такі самі підстави передбачені для військовослужбовців, які проходять кадрову військову службу, під час проведення мобілізації та дії воєнного стану.

Військовослужбовці кадрового складу розвідувальних органів України також можуть бути звільнені з військової служби на підставах, передбачених Законом "Про розвідку".

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