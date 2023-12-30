Юристы объяснили, при каких обстоятельствах можно уволиться с военной службы

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Житомирское обласное ТЦК и СП/Facebook

Кабинет министров 25 декабря зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об усилении мобилизации. В частности, он регулирует вопросы увольнения с военной службы.

Судебно-юридическая газета объяснила, на каких основаниях смогут увольняться военнослужащие.

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Военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, во время военного положения могут быть уволены с военной службы по следующим основаниям:

по возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья;

на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;

при наличии инвалидности I или II группы (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы;

по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);

в связи с проведением организационных мероприятий в разведывательных органах Украины, Службе безопасности Украины – в случае невозможности их использования на службе;

в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу и/или против них не возбуждено уголовное производство, предусмотренное законами Украины);

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий — в случае невозможности их использования на службе (для лиц высшего офицерского состава);

в связи с избранием народным депутатом Украины, депутатом ВР АРК;

в связи с истечением срока службы (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу) — в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев.

Такие же основания предусмотрены для военнослужащих, проходящих кадровую военную службу, во время проведения мобилизации и военного положения.

Военнослужащие кадрового состава разведывательных органов Украины также могут быть уволены с военной службы по основаниям, предусмотренным Законом "О разведке".

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