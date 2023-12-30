Юристы объяснили, при каких обстоятельствах можно уволиться с военной службы
Кабинет министров 25 декабря зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об усилении мобилизации. В частности, он регулирует вопросы увольнения с военной службы.
Судебно-юридическая газета объяснила, на каких основаниях смогут увольняться военнослужащие.
Кто может уволиться из войска
Военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, во время военного положения могут быть уволены с военной службы по следующим основаниям:
- по возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;
- по состоянию здоровья;
- на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;
- при наличии инвалидности I или II группы (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);
- в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы;
- по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);
- в связи с проведением организационных мероприятий в разведывательных органах Украины, Службе безопасности Украины – в случае невозможности их использования на службе;
- в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу и/или против них не возбуждено уголовное производство, предусмотренное законами Украины);
- в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий — в случае невозможности их использования на службе (для лиц высшего офицерского состава);
- в связи с избранием народным депутатом Украины, депутатом ВР АРК;
- в связи с истечением срока службы (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу) — в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев.
Такие же основания предусмотрены для военнослужащих, проходящих кадровую военную службу, во время проведения мобилизации и военного положения.
Военнослужащие кадрового состава разведывательных органов Украины также могут быть уволены с военной службы по основаниям, предусмотренным Законом "О разведке".
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