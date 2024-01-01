В Азові шукають бухгалтера — які умови та зарплатня
1 січня 2024 04:00
Військовий "Азову". Фото: t.me/azov_media
Бухгалтера облікової групи шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Охочий зможе отримувати від 17 000 грн до 26 000 грн заробітної плати.
Про це йдеться у вакансії на Work.ua.
Читайте також:
Вакансія бухгалтер облікової групи в "Азов"
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців.
Обов’язки:
- робота з первинною документацією;
- складання меморіальних ордерів;
- участь у проведенні інвентаризації;
- складання актів звірок.
Вимоги:
- освіта вища (за фінансовим напрямком);
- бажано досвід роботи бухгалтером та знання бухгалтерських програм;
- впевнене користування ПК та оргтехнікою.
Що пропонує "Азов"
- офіційне працевлаштування (повний соціальний пакет);
- грошове забезпечення військовослужбовців бухгалтерів 26 000 грн (офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом).
Нагадаємо, пожежника-водія шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". У випадку виконання завдань в зоні бойових дій обіцяють надбавку до зарплатні у розмірі 3 300 грн на день.
Також ми писали, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" також шукає начальника складу.
Читайте Новини.LIVE!