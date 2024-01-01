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В Азові шукають бухгалтера — які умови та зарплатня

1 січня 2024 04:00
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
В Азові шукають бухгалтера — які умови та зарплатня
Військовий "Азову". Фото: t.me/azov_media
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Бухгалтера облікової групи шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Охочий зможе отримувати від 17 000 грн до 26 000 грн заробітної плати.

Про це йдеться у вакансії на Work.ua.

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Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців.

Обов’язки:

  • робота з первинною документацією;
  • складання меморіальних ордерів;
  • участь у проведенні інвентаризації;
  • складання актів звірок.

Вимоги:

  • освіта вища (за фінансовим напрямком);
  • бажано досвід роботи бухгалтером та знання бухгалтерських програм;
  • впевнене користування ПК та оргтехнікою.

Що пропонує "Азов"

  • офіційне працевлаштування (повний соціальний пакет);
  • грошове забезпечення військовослужбовців бухгалтерів 26 000 грн (офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом).
Вакансії в "Азов". Фото: скриншот

Нагадаємо, пожежника-водія шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". У випадку виконання завдань в зоні бойових дій обіцяють надбавку до зарплатні у розмірі 3 300 грн на день.

Також ми писали, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" також шукає начальника складу.  

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