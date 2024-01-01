В Азові шукають бухгалтера — які умови та зарплатня

Військовий "Азову". Фото: t.me/azov_media

Бухгалтера облікової групи шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Охочий зможе отримувати від 17 000 грн до 26 000 грн заробітної плати.

Про це йдеться у вакансії на Work.ua.

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Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців.

Обов’язки:

робота з первинною документацією;

складання меморіальних ордерів;

участь у проведенні інвентаризації;

складання актів звірок.

Вимоги:

освіта вища (за фінансовим напрямком);

бажано досвід роботи бухгалтером та знання бухгалтерських програм;

впевнене користування ПК та оргтехнікою.

Що пропонує "Азов"

офіційне працевлаштування (повний соціальний пакет);

грошове забезпечення військовослужбовців бухгалтерів 26 000 грн (офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом).

Вакансії в "Азов". Фото: скриншот

Нагадаємо, пожежника-водія шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". У випадку виконання завдань в зоні бойових дій обіцяють надбавку до зарплатні у розмірі 3 300 грн на день.

Також ми писали, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" також шукає начальника складу.