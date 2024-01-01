В Азове ищут бухгалтера — какие условия и зарплата
1 января 2024 04:00
Военный "Азов". Фото: t.me/azov_media
Бухгалтера учетной группы ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". Желающий сможет получать от 17 000 грн до 26 000 грн заработной платы.
Об этом идет речь в вакансии на Work.ua.
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Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов.
Обязанности:
- работа с первичной документацией;
- составление мемориальных ордеров;
- участие в проведении инвентаризации;
- составление актов сверок.
Требования:
- образование высшее (по финансовому направлению);
- желательно опыт работы бухгалтером и знание бухгалтерских программ;
- уверенное пользование ПК и оргтехникой.
Что предлагает "Азов"
- официальное трудоустройство (полный социальный пакет);
- денежное довольствие военнослужащих бухгалтеров 26 000 грн (официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту).
Напомним, пожарного-водителя ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". В случае выполнения задач в зоне боевых действий обещают прибавку к зарплате в размере 3300 грн в день.
Также мы писали, что 12 бригада специального назначения НГУ "Азов" также ищет начальника состава.
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