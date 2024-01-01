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В Азове ищут бухгалтера — какие условия и зарплата

1 января 2024 04:00
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
В Азове ищут бухгалтера — какие условия и зарплата
Военный "Азов". Фото: t.me/azov_media
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Бухгалтера учетной группы ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". Желающий сможет получать от 17 000 грн до 26 000 грн заработной платы.

Об этом идет речь в вакансии на Work.ua.

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Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов.

Обязанности:

  • работа с первичной документацией;
  • составление мемориальных ордеров;
  • участие в проведении инвентаризации;
  • составление актов сверок.

Требования:

  • образование высшее (по финансовому направлению);
  • желательно опыт работы бухгалтером и знание бухгалтерских программ;
  • уверенное пользование ПК и оргтехникой.

Что предлагает "Азов"

  • официальное трудоустройство (полный социальный пакет);
  • денежное довольствие военнослужащих бухгалтеров 26 000 грн (официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту).
Вакансии в "Азов". Фото: скриншот

Напомним, пожарного-водителя ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". В случае выполнения задач в зоне боевых действий обещают прибавку к зарплате в размере 3300 грн в день.

Также мы писали, что 12 бригада специального назначения НГУ "Азов" также ищет начальника состава.

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