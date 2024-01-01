В Азове ищут бухгалтера — какие условия и зарплата

Военный "Азов". Фото: t.me/azov_media

Бухгалтера учетной группы ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". Желающий сможет получать от 17 000 грн до 26 000 грн заработной платы.

Об этом идет речь в вакансии на Work.ua.

Читайте также:

Вакансия бухгалтер учетной группы в "Азов"

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов.

Обязанности:

работа с первичной документацией;

составление мемориальных ордеров;

участие в проведении инвентаризации;

составление актов сверок.

Требования:

образование высшее (по финансовому направлению);

желательно опыт работы бухгалтером и знание бухгалтерских программ;

уверенное пользование ПК и оргтехникой.

Что предлагает "Азов"

официальное трудоустройство (полный социальный пакет);

денежное довольствие военнослужащих бухгалтеров 26 000 грн (официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту).

Вакансии в "Азов". Фото: скриншот

Напомним, пожарного-водителя ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". В случае выполнения задач в зоне боевых действий обещают прибавку к зарплате в размере 3300 грн в день.

Также мы писали, что 12 бригада специального назначения НГУ "Азов" также ищет начальника состава.