Военный призыв людей с инвалидностью — что изменилось в законе о мобилизации
Вчера Кабинет Министров Украины представил в Верховную Раду новый законопроект, касающийся военной службы. Одна из ключевых особенностей этого предложения заключается в том, что оно позволяет мобилизовать лиц с инвалидностью третьей группы.
Об этом говорится в тексте законопроекта.
Мобилизация людей с третьей группой инвалидности
Согласно этому предложению, разрешается мобилизация людей с определенными физическими ограничениями, такими как:
- отсутствие одного глаза,
- одного легкого или одной почки,
- те, кто имеют проблемы с конечностями (например, отсутствие стопы или кисти руки).
Также речь идет о людях небольшого роста — мужчинах ростом ниже 130 см и женщинах ростом ниже 120 см.
Данный список включает в себя такие состояния, как:
- слепота одного глаза,
- паралич кисти или отсутствие пальцев на руке,
- ампутацию бедра или голени, укорочение ноги более чем на 7 см,
- отсутствие мочевого пузыря,
- неоперабельный дефект челюсти, из-за которого человек не может нормально жевать и теряет вес,
- кастрация у мужчин.
Напомним, что Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению новый законопроект, касающийся изменений в процедуре мобилизации. Согласно этому предложению, отменяется предоставление отсрочки от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование.
Читайте Новини.LIVE!