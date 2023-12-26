Военный призыв людей с инвалидностью — что изменилось в законе о мобилизации

Человек с инвалидностью. Фото: istockphoto.com

Вчера Кабинет Министров Украины представил в Верховную Раду новый законопроект, касающийся военной службы. Одна из ключевых особенностей этого предложения заключается в том, что оно позволяет мобилизовать лиц с инвалидностью третьей группы.

Об этом говорится в тексте законопроекта.

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Мобилизация людей с третьей группой инвалидности

Согласно этому предложению, разрешается мобилизация людей с определенными физическими ограничениями, такими как:

отсутствие одного глаза,

одного легкого или одной почки,

те, кто имеют проблемы с конечностями (например, отсутствие стопы или кисти руки).

Также речь идет о людях небольшого роста — мужчинах ростом ниже 130 см и женщинах ростом ниже 120 см.

Данный список включает в себя такие состояния, как:

слепота одного глаза,

паралич кисти или отсутствие пальцев на руке,

ампутацию бедра или голени, укорочение ноги более чем на 7 см,

отсутствие мочевого пузыря,

неоперабельный дефект челюсти, из-за которого человек не может нормально жевать и теряет вес,

кастрация у мужчин.

Инвалидность третьей группы. Фото: скриншот

Инвалидность третьей группы. Фото: скриншот

Инвалидность третьей группы. Фото: скриншот

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению новый законопроект, касающийся изменений в процедуре мобилизации. Согласно этому предложению, отменяется предоставление отсрочки от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование.