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Военный призыв людей с инвалидностью — что изменилось в законе о мобилизации

26 декабря 2023 14:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Военный призыв людей с инвалидностью — что изменилось в законе о мобилизации
Человек с инвалидностью. Фото: istockphoto.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вчера Кабинет Министров Украины представил в Верховную Раду новый законопроект, касающийся военной службы. Одна из ключевых особенностей этого предложения заключается в том, что оно позволяет мобилизовать лиц с инвалидностью третьей группы.

Об этом говорится в тексте законопроекта.

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Согласно этому предложению, разрешается мобилизация людей с определенными физическими ограничениями, такими как:

  • отсутствие одного глаза,
  • одного легкого или одной почки,
  • те, кто имеют проблемы с конечностями (например, отсутствие стопы или кисти руки).

Также речь идет о людях небольшого роста — мужчинах ростом ниже 130 см и женщинах ростом ниже 120 см.

Данный список включает в себя такие состояния, как:

  • слепота одного глаза,
  • паралич кисти или отсутствие пальцев на руке,
  • ампутацию бедра или голени, укорочение ноги более чем на 7 см,
  • отсутствие мочевого пузыря,
  • неоперабельный дефект челюсти, из-за которого человек не может нормально жевать и теряет вес,
  • кастрация у мужчин.
Инвалидность
Инвалидность третьей группы. Фото: скриншот
Инвалидность
Инвалидность третьей группы. Фото: скриншот
Инвалидность
Инвалидность третьей группы. Фото: скриншот

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению новый законопроект, касающийся изменений в процедуре мобилизации. Согласно этому предложению, отменяется предоставление отсрочки от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование.

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