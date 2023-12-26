Отсрочка от мобилизации для студентов — что нового в законопроекте

Студенты на лекциях. Фото: cdu.edu.ua

Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению новый законопроект, касающийся изменений в процедуре мобилизации. Согласно этому предложению, отменяется предоставление отсрочки от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование.

Об этом говорится в тексте законопроекта.

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Новый законопроект мобилизации исключает возможность отсрочки для лиц, обучающихся на втором высшем образовании. Впрочем, такая возможность остается для тех, кто получает первое образование.

Однако студентам, идущим на вторую высшую степень, предоставляется шанс завершить текущий академический год. Это означает, что они потеряют своё право на отсрочку не сразу, а в июне.

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соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, превышающий ранее по одной специальности (специальности), а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формами получения образования;

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования условия которых работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку;

граждане Украины, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, в случае утраты этого права в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" имеют право завершить обучение до конца учебного года со дня вступления в силу настоящего Закона;

Законопроект о мобилизации. Фото: скриншот