Відстрочка від мобілізації для студентів — що нового у законопроєкті

Студенти на лекції. Фото: cdu.edu.ua

Верховна Рада України ухвалила до розгляду новий законопроєкт щодо змін у процедурі мобілізації. Відповідно до цієї пропозиції, скасовується надання відстрочки від мобілізації для тих, хто здобуває другу вищу освіту.

Про це йдеться у тексті законопроєкту.

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Новий законопроєкт мобілізації унеможливлює відстрочення для осіб, які навчаються на другій вищій освіті. Втім, така можливість залишається для тих, хто здобуває першу освіту.

Однак студентам, які йдуть на другий вищий ступінь, надається шанс завершити поточний академічний рік. Це означає, що вони втратять право на відстрочку не відразу, а в червні.

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Здобувачі професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти та отримують рівень освіти, що перевищує раніше за однією спеціальністю (спеціальністю), а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та професійної вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів професійної вищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти умови яких працюють відповідно в установах вищої чи професійної вищої освіти, наукових установах та організаціях, установах професійної (професійно-технічної) або загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку;

громадяни України, які навчаються у навчальних закладах та мали право на відстрочку на час навчання, у разі втрати цього права відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" мають право завершити навчання до кінця навчального року з дня набрання чинності цим Закону;

Законопроєкт про мобілізацію. Фото: скриншот