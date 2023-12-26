Військовий призов людей з інвалідністю — що змінилося у законі про мобілізацію
Учора Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради новий законопроєкт щодо військової служби. Однією з ключових особливостей цієї пропозиції є те, що вона дозволяє мобілізувати осіб з інвалідністю третьої групи.
Про це йдеться у тексті законопроєкту.
Мобілізація людей із третьою групою інвалідності
Згідно з цією пропозицією, можна мобілізувати людей з певними фізичними обмеженнями, такими як:
- відсутність одного ока,
- однієї легені або однієї нирки,
- ті, хто мають проблеми з кінцівками (наприклад, відсутність стопи чи кисті руки).
Також йдеться про осіб невеликого зросту — чоловіків зростом нижче 130 см та жінок зростом нижче 120 см.
Цей список включає такі стани, як:
- сліпота одного ока,
- параліч кисті або відсутність пальців на руці,
- ампутацію стегна або гомілки, укорочення ноги більш ніж на 7 см,
- відсутність сечового міхура,
- неоперабельний дефект щелепи, через який людина не може нормально жувати й втрачає вагу,
- кастрація у чоловіків.
Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила до розгляду новий законопроєкт щодо змін у процедурі мобілізації. Відповідно до цієї пропозиції, скасовується надання відстрочки від мобілізації для тих, хто здобуває другу вищу освіту.
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