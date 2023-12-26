Військовий призов людей з інвалідністю — що змінилося у законі про мобілізацію

Людина з інвалідністю. Фото: istockphoto.com

Учора Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради новий законопроєкт щодо військової служби. Однією з ключових особливостей цієї пропозиції є те, що вона дозволяє мобілізувати осіб з інвалідністю третьої групи.

Про це йдеться у тексті законопроєкту.

Читайте також:

Мобілізація людей із третьою групою інвалідності

Згідно з цією пропозицією, можна мобілізувати людей з певними фізичними обмеженнями, такими як:

відсутність одного ока,

однієї легені або однієї нирки,

ті, хто мають проблеми з кінцівками (наприклад, відсутність стопи чи кисті руки).

Також йдеться про осіб невеликого зросту — чоловіків зростом нижче 130 см та жінок зростом нижче 120 см.

Цей список включає такі стани, як:

сліпота одного ока,

параліч кисті або відсутність пальців на руці,

ампутацію стегна або гомілки, укорочення ноги більш ніж на 7 см,

відсутність сечового міхура,

неоперабельний дефект щелепи, через який людина не може нормально жувати й втрачає вагу,

кастрація у чоловіків.

Інвалідність третьої групи. Фото: скриншот

Інвалідність третьої групи. Фото: скриншот

Інвалідність третьої групи. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила до розгляду новий законопроєкт щодо змін у процедурі мобілізації. Відповідно до цієї пропозиції, скасовується надання відстрочки від мобілізації для тих, хто здобуває другу вищу освіту.