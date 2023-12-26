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Військовий призов людей з інвалідністю — що змінилося у законі про мобілізацію

26 грудня 2023 14:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Військовий призов людей з інвалідністю — що змінилося у законі про мобілізацію
Людина з інвалідністю. Фото: istockphoto.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Учора Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради новий законопроєкт щодо військової служби. Однією з ключових особливостей цієї пропозиції є те, що вона дозволяє мобілізувати осіб з інвалідністю третьої групи.

Про це йдеться у тексті законопроєкту.

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Згідно з цією пропозицією, можна мобілізувати людей з певними фізичними обмеженнями, такими як:

  • відсутність одного ока,
  • однієї легені або однієї нирки,
  • ті, хто мають проблеми з кінцівками (наприклад, відсутність стопи чи кисті руки).

Також йдеться про осіб невеликого зросту — чоловіків зростом нижче 130 см та жінок зростом нижче 120 см.

Цей список включає такі стани, як:

  • сліпота одного ока,
  • параліч кисті або відсутність пальців на руці,
  • ампутацію стегна або гомілки, укорочення ноги більш ніж на 7 см,
  • відсутність сечового міхура,
  • неоперабельний дефект щелепи, через який людина не може нормально жувати й втрачає вагу,
  • кастрація у чоловіків.
Инвалидность
Інвалідність третьої групи. Фото: скриншот
Инвалидность
Інвалідність третьої групи. Фото: скриншот
Инвалидность
Інвалідність третьої групи. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила до розгляду новий законопроєкт щодо змін у процедурі мобілізації. Відповідно до цієї пропозиції, скасовується надання відстрочки від мобілізації для тих, хто здобуває другу вищу освіту.

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