Российский командир приказал казнить военнопленных — перехват ГУР

Командир РФ приказал обезглавить пленных — перехват ГУР
Командир российской 155-й бригады отдал приказ казнить украинских военнопленных. Эта бригада сейчас ведет боевые действия на территории Сумщины и стала "любимицей" российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщили в ГУР МО Украины в субботу, 12 июля.
ГУР перехватило разговор российского командира
Специалисты Главного управления разведки в очередной раз зафиксировали российское военное преступление. Один из полевых командиров 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота государства-агрессора отдал приказ казнить военнопленных. Оккупант приказал отрезать головы украинским военным.
155-я российская бригада уже неоднократно совершала военные преступления во время оккупации Киевской области и на других направлениях фронта. Сейчас она ведет боевые действия на территории Сумской области.
Украинские военные неоднократно наносили высокоточные удары по пунктам управления 155-й бригады. В частности, 2 июля во время атаки по штабу на Курщине был уничтожен комбриг полковник Сергей Ильин.
Напомним, ранее мы писали о том, что начальник ГУР МО Кирилл Буданов ответил, сможет ли Россия захватить Донецкую область в этом году.
Также мы рассказывали о том, что бойцы ГУР взорвали станцию управления войсками РФ в Мелитополе.
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