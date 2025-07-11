Удар по базі РФ в Мелітополі 10 липня — в ГУР назвали втрати росіян

Дим після вибуху. Ілюстративне фото: кадр з відео

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 10 липня на території одного з підприємств пролунав потужний вибух. Було знищено логістичну базу росіян.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР) в п'ятницю, 11 липня.

Реклама

Читайте також:

Удар по базі РФ в Мелітополі

За даними ГУР, внаслідок спецоперації було знищено логістичну базу окупантів, а також апаратну станцію супутникового зв’язку, яку російські війська планували використовувати для координації своїх дій.

"Детонація відбулась у момент, коли московити "на розслабоні" розвантажували військовий транспорт ― п’ятеро загарбників з так званої "росґвардії" ліквідовано", — йдеться у повідомленні.

Операція стала результатом спільних дій української розвідки та місцевого руху опору.

Повідомлення ГУР у Facebook

Раніше поблизу тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області підірвано військовий потяг російських загарбників.

Також ми писали, що рух спротиву "АТЕШ" паралізував логістику росіян в Мелітополі.