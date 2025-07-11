Удар по базі РФ в Мелітополі 10 липня — в ГУР назвали втрати росіян

Бійці ГУР підірвали у Мелітополі станцію управління військами РФ
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 10 липня на території одного з підприємств пролунав потужний вибух. Було знищено логістичну базу росіян.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР) в п'ятницю, 11 липня.
Удар по базі РФ в Мелітополі
За даними ГУР, внаслідок спецоперації було знищено логістичну базу окупантів, а також апаратну станцію супутникового зв’язку, яку російські війська планували використовувати для координації своїх дій.
"Детонація відбулась у момент, коли московити "на розслабоні" розвантажували військовий транспорт ― п’ятеро загарбників з так званої "росґвардії" ліквідовано", — йдеться у повідомленні.
Операція стала результатом спільних дій української розвідки та місцевого руху опору.
Раніше поблизу тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області підірвано військовий потяг російських загарбників.
Також ми писали, що рух спротиву "АТЕШ" паралізував логістику росіян в Мелітополі.
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